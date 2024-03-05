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Синєгубов розповів, чим окупанти обстрілюють Харківщину

Суспільство 16:33   05.03.2024
Вікторія Яковенко
Синєгубов розповів, чим окупанти обстрілюють Харківщину

Наразі ворог доволі часто б’є по Харківщині, зокрема по Куп’янському району, керованими авіабомбами.

«Якщо брати ще десь 10 місяців тому, то досить рідко ворог застосовував КАБи, але наразі вони у нього в пріоритеті. Він їх постійно модернізує. Ми зафіксували кілька днів тому удар по Куп’янську керованою авіаційною бомбою, яка мала касетну бойову частину, що підвищує ризик ураження цивільного населення», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

Читайте також: Ворог продовжує «рватися» до Куп’янська – воїн ЗСУ про штурми РФ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 16:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі ворог доволі часто б’є по Харківщині, зокрема по Куп’янському району, керованими авіабомбами.".