Синегубов рассказал, чем оккупанты обстреливают Харьковщину
Враг часто бьет по Харьковщине, в частности по Купянскому району, управляемыми авиабомбами.
«Если брать еще где-то 10 месяцев назад, то довольно редко враг применял КАБы, но сейчас они у него в приоритете. Он постоянно модернизирует их. Мы зафиксировали несколько дней назад удар по Купянску управляемой авиационной бомбой, которая имела кассетную боевую часть, что повышает риск поражения гражданского населения», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бомбы, КАБ, купянск, обстрел, Синегубова, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 16:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг часто бьет по Харьковщине, в частности по Купянскому району, управляемыми авиабомбами.".