Синегубов рассказал, чем оккупанты обстреливают Харьковщину

Враг часто бьет по Харьковщине, в частности по Купянскому району, управляемыми авиабомбами.

«Если брать еще где-то 10 месяцев назад, то довольно редко враг применял КАБы, но сейчас они у него в приоритете. Он постоянно модернизирует их. Мы зафиксировали несколько дней назад удар по Купянску управляемой авиационной бомбой, которая имела кассетную боевую часть, что повышает риск поражения гражданского населения», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.