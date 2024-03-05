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Синегубов рассказал, чем оккупанты обстреливают Харьковщину

Общество 16:33   05.03.2024
Виктория Яковенко
Синегубов рассказал, чем оккупанты обстреливают Харьковщину

Враг часто бьет по Харьковщине, в частности по Купянскому району, управляемыми авиабомбами.

«Если брать еще где-то 10 месяцев назад, то довольно редко враг применял КАБы, но сейчас они у него в приоритете. Он постоянно модернизирует их. Мы зафиксировали несколько дней назад удар по Купянску управляемой авиационной бомбой, которая имела кассетную боевую часть, что повышает риск поражения гражданского населения», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 16:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг часто бьет по Харьковщине, в частности по Купянскому району, управляемыми авиабомбами.".