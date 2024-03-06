Live
  • Ср 06.03.2024
  • Харьков  0°С
  • USD 38.39
  • EUR 41.65

Армия РФ прекратила штурмы на Харьковщине, атаковала «шахедами» — ГШ

Происшествия 07:19   06.03.2024
Оксана Горун
Армия РФ прекратила штурмы на Харьковщине, атаковала «шахедами» — ГШ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 6 марта сообщил о ночном налете беспилотников и затишье на фронте на Харьковщине. 

«Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа «Shahed». По предварительной информации, Силами обороны уничтожено 38 из 42 этих дронов. Информация о пострадавших и повреждении объектов инфраструктуры уточняется», — отметили в Генштабе.

«Шахеды» ночью атаковали, в том числе Харьковскую область, работала ПВО.

За сутки на Харьковщине под авиаударами были Кисловка и Митрофановка. В целом по Украине армия РФ нанесла четыре ракетных и 106 авиаударов, а также совершила 154 обстрела из РСЗО и удары по 140 населенным пунктам из артиллерии.

На фронте произошло 86 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — отметили в ГШ.

Читайте также: Синегубов рассказал, чем оккупанты обстреливают Харьковщину

Авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения оккупантов. Ракетчики — по двух их пунктам управления, одному району сосредоточения, одному складу боеприпасов, одному ЗРК «Бук-М1» и одному радиолокационному комплексу разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1».

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 6 марта: «прилеты» из-за ночной атаки «шахедов»
Главные новости Харькова 6 марта: «прилеты» из-за ночной атаки «шахедов»
06.03.2024, 07:52
Семь «шахедов» ночью атаковали село на Харьковщине — полиция о последствиях
Семь «шахедов» ночью атаковали село на Харьковщине — полиция о последствиях
06.03.2024, 07:45
Армия РФ прекратила штурмы на Харьковщине, атаковала «шахедами» — ГШ
Армия РФ прекратила штурмы на Харьковщине, атаковала «шахедами» — ГШ
06.03.2024, 07:19
Сегодня 6 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 марта: какой праздник и день в истории
06.03.2024, 06:00
Враг продолжает «рваться» в Купянск – воин ВСУ о штурмах РФ
Враг продолжает «рваться» в Купянск – воин ВСУ о штурмах РФ
05.03.2024, 12:53
Часть из семи беспилотников, атаковавших Мартовое, сбили — Синегубов
Часть из семи беспилотников, атаковавших Мартовое, сбили — Синегубов
06.03.2024, 08:15

Новости по теме:

23:15
Главные новости Харькова 5.03: РФ не атаковала, но сбросила бомбы на Кисловку
22:29
Студия танца в Харькове помогает детям нанадолго забыть о войне (видео)
11:59
Коррупционеров спокойно можно отправить воевать — Малюська
11:49
«Трагическое событие» — россияне рассказали, как утопили их корабль (аудио)
10:10
Аэроразведчики обнаружили на Харьковщине узел связи россиян (видео)

Вы читали новость: «Армия РФ прекратила штурмы на Харьковщине, атаковала «шахедами» — ГШ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 07:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 6 марта сообщил о ночном налете беспилотников и затишье на фронте на Харьковщине".