Армия РФ прекратила штурмы на Харьковщине, атаковала «шахедами» — ГШ
Генштаб ВСУ в утренней сводке 6 марта сообщил о ночном налете беспилотников и затишье на фронте на Харьковщине.
«Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа «Shahed». По предварительной информации, Силами обороны уничтожено 38 из 42 этих дронов. Информация о пострадавших и повреждении объектов инфраструктуры уточняется», — отметили в Генштабе.
«Шахеды» ночью атаковали, в том числе Харьковскую область, работала ПВО.
За сутки на Харьковщине под авиаударами были Кисловка и Митрофановка. В целом по Украине армия РФ нанесла четыре ракетных и 106 авиаударов, а также совершила 154 обстрела из РСЗО и удары по 140 населенным пунктам из артиллерии.
На фронте произошло 86 боевых столкновений.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — отметили в ГШ.
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Авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения оккупантов. Ракетчики — по двух их пунктам управления, одному району сосредоточения, одному складу боеприпасов, одному ЗРК «Бук-М1» и одному радиолокационному комплексу разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 07:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 6 марта сообщил о ночном налете беспилотников и затишье на фронте на Харьковщине".