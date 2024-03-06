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Обстрел учебного заведения в центре Харькова: ущерб – более 331 млн грн (фото)

Общество 12:15   06.03.2024
Виктория Яковенко
Обстрел учебного заведения в центре Харькова: ущерб – более 331 млн грн (фото) Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

Более 331 млн — в такую сумму экологи оценили ущерб, нанесенный земельным ресурсам в результате ракетных обстрелов учебного заведения в центре Харькова.

Речь идет о ГУЗ «Харьковский региональный центр профессионального образования полиграфических медиатехнологий и машиностроения», который находится на улице Пушкинская, 87 (сейчас улица Сковороды – ред.). Постройки производственных мастерских и учебные корпусы были повреждены в результате ракетных обстрелов РФ, сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

«Поврежденные здания не только перестали выполнять свою основную функцию, но стали источником серьезной экологической угрозы. Стены, ранее служившие символом знаний и обучения, теперь превратились в тяжелые и опасные завалы. По данным обследования, площадь земли, засоренная отходами стекла, железобетона, кирпича, пластика, древесины и другими строительными материалами превышает 4000 квадратных метров», — заявили экологи.

Инспекторы передали материалы по фактам происшествия с расчетами в УСБУ в Харьковской области.

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Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 12:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 331 млн — в такую сумму экологи оценили ущерб, нанесенный земельным ресурсам в результате ракетных обстрелов учебного заведения в центре Харькова.".