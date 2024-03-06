Обстрел учебного заведения в центре Харькова: ущерб – более 331 млн грн (фото)
Более 331 млн — в такую сумму экологи оценили ущерб, нанесенный земельным ресурсам в результате ракетных обстрелов учебного заведения в центре Харькова.
Речь идет о ГУЗ «Харьковский региональный центр профессионального образования полиграфических медиатехнологий и машиностроения», который находится на улице Пушкинская, 87 (сейчас улица Сковороды – ред.). Постройки производственных мастерских и учебные корпусы были повреждены в результате ракетных обстрелов РФ, сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.
«Поврежденные здания не только перестали выполнять свою основную функцию, но стали источником серьезной экологической угрозы. Стены, ранее служившие символом знаний и обучения, теперь превратились в тяжелые и опасные завалы. По данным обследования, площадь земли, засоренная отходами стекла, железобетона, кирпича, пластика, древесины и другими строительными материалами превышает 4000 квадратных метров», — заявили экологи.
Инспекторы передали материалы по фактам происшествия с расчетами в УСБУ в Харьковской области.
Читайте также: Ущерб от ударов РФ по железной дороге на Харьковщине рассчитали в экоинспекции
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: заведение, обстрел, пушкинская, сковроды, учебное, ущерб, Харьков, экоинспекция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Обстрел учебного заведения в центре Харькова: ущерб – более 331 млн грн (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 12:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 331 млн — в такую сумму экологи оценили ущерб, нанесенный земельным ресурсам в результате ракетных обстрелов учебного заведения в центре Харькова.".