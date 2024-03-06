Обстріл навчального закладу в центрі Харкова: збитки – понад 331 млн грн
Понад 331 млн – у таку суму екологи оцінили збитки, завдані земельним ресурсам внаслідок ракетних обстрілів навчального закладу в центрі Харкова.
Йдеться про ДНЗ «Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування», який знаходиться на вулиці Пушкінська, 87 (наразі вулиця Сковороди – ред.). Будівлі виробничих майстерень та учбові корпуси були пошкоджені в результаті ракетних обстрілів РФ, повідомили в Державній екологічній інспекції у Харківській області.
«Пошкоджені будівлі не тільки перестали виконувати свою основну функцію, а й стали джерелом серйозної екологічної загрози. Стіни, які раніше служили символом знань і навчання, тепер перетворилися на важкі та небезпечні завалища. За даними обстеження, площа землі, засмічена відходами скла, залізобетону, цегли, пластику, деревини та іншими будівельними матеріалами, перевищує 4000 квадратних метрів», – заявили екологи.
Наразі інспектори передали матеріали за фактами події з розрахунками в УСБУ в Харківській області.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: заведение, обстріл, пушкинская, сковроды, учебное, ущерб, Харків, экоинспекция;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 331 млн – у таку суму екологи оцінили збитки, завдані земельним ресурсам внаслідок ракетних обстрілів навчального закладу в центрі Харкова.".