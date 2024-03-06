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Обстріл навчального закладу в центрі Харкова: збитки – понад 331 млн грн

Суспільство 12:15   06.03.2024
Вікторія Яковенко
Обстріл навчального закладу в центрі Харкова: збитки – понад 331 млн грн Фото: Державна екологічна інспекція в Харківській області

Понад 331 млн – у таку суму екологи оцінили збитки, завдані земельним ресурсам внаслідок ракетних обстрілів навчального закладу в центрі Харкова.

Йдеться про ДНЗ «Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування», який знаходиться на вулиці Пушкінська, 87 (наразі вулиця Сковороди – ред.). Будівлі виробничих майстерень та учбові корпуси були пошкоджені в результаті ракетних обстрілів РФ, повідомили в Державній екологічній інспекції у Харківській області.

«Пошкоджені будівлі не тільки перестали виконувати свою основну функцію, а й стали джерелом серйозної екологічної загрози. Стіни, які раніше служили символом знань і навчання, тепер перетворилися на важкі та небезпечні завалища. За даними обстеження, площа землі, засмічена відходами скла, залізобетону, цегли, пластику, деревини та іншими будівельними матеріалами, перевищує 4000 квадратних метрів», – заявили екологи.

Наразі інспектори передали матеріали за фактами події з розрахунками в УСБУ в Харківській області.

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Фото: Державна екологічна інспекція в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 12:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 331 млн – у таку суму екологи оцінили збитки, завдані земельним ресурсам внаслідок ракетних обстрілів навчального закладу в центрі Харкова.".