РФ ударила «Искандером» по двору дома в Боровой: уже семеро раненых (фото)

В результате удара армии РФ по поселку Боровая на Харьковщине пострадали семь человек, из них трое – несовершеннолетние.

«По предварительной информации, россияне ударили Искандером-М прямо во двор частного дома. На месте попадания пожар и огромная воронка. Кроме дома, сгорел автомобиль, тело 70-летнего мужчины обнаружили возле авто на соседнем подворье», — сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Погиб 70-летний местный житель. Обстоятельства выясняются, добавил глава ХОВА Олег Синегубов.

«73-летний гражданский с травмами от обломков. 44-летняя женщина получила повреждения средней тяжести. У 24-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс. У троих юношей от 12 до 16 лет травмы легкого и среднего характера. 18-летний парень получил обломочное ранение. Оказывается медпомощь всем пострадавшим», — добавил глава ХОВА.

Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что оккупанты обстреляли поселок Боровая Изюмского района. По предварительным данным, погиб 70-летний мужчина. В результате обстрела произошел пожар на территории дома, уничтожены автомобиль, гараж, хозяйственные постройки.