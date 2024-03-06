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РФ вдарила Іскандером по подвір’ю дому в Боровій: вже семеро поранених (фото)

Події 15:16   06.03.2024
Вікторія Яковенко
РФ вдарила Іскандером по подвір’ю дому в Боровій: вже семеро поранених (фото) Фото: Олег Синєгубов

Внаслідок удару армії РФ по селищу Борова на Харківщині постраждали сім людей, з них троє – неповнолітні.

«За попередньою інформацією, росіяни вдарили Іскандером-М прямо на подвір’я приватного будинку. На місці влучання пожежа та величезна вирва. Окрім будинку, згорів автомобіль, тіло 70-річного чоловіка знайшли біля авто на сусідньому подвір’ї», – повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Загинув цивільний 70-річний місцевий житель. Обставини з‘ясовуються, додав голова ХОВА Олег Синєгубов.

«73-річний цивільний з травмами від уламків. 44-річна жінка зазнала пошкоджень середньої тяжкості. У 24-річної жінки діагностована гостра реакція на стрес. У трьох юнаків віком від 12 до 16 років травми легкого та середнього характеру. 18-річний хлопець отримав уламкове поранення. Надається меддопомога всім постраждалим», – додав голова ХОВА.

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Фото: Сергій Болвінов

Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синегубов повідомляв, що окупанти обстріляли селище Борова Ізюмського району. За попередніми даними, загинув 70-річний чоловік. Внаслідок обстрілу сталася пожежа на території будинку, знищено автомобіль, гараж, господарські будівлі.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 15:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару армії РФ по селищу Борова на Харківщині постраждали сім людей, з них троє – неповнолітні.".