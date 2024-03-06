РФ вдарила по Боровій на Харківщині: є загиблий, серед поранених – діти

Окупанти обстріляли селище Борова Ізюмського району. За попередніми даними, загинув 70-річний чоловік.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Він також зазначив, що чотири людини отримали поранення, з них троє – діти.

«З-під завалів врятували жінку та направили до лікарні. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території домоволодіння, знищені автомобіль, гараж, господарчі споруди. Ліквідація наслідків триває», – додав Синєгубов.