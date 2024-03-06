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РФ вдарила по Боровій на Харківщині: є загиблий, серед поранених – діти

Події 14:21   06.03.2024
Вікторія Яковенко
РФ вдарила по Боровій на Харківщині: є загиблий, серед поранених – діти

Окупанти обстріляли селище Борова Ізюмського району. За попередніми даними, загинув 70-річний чоловік.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Він також зазначив, що чотири людини отримали поранення, з них троє – діти.

«З-під завалів врятували жінку та направили до лікарні.  Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території домоволодіння, знищені автомобіль, гараж, господарчі споруди. Ліквідація наслідків триває», – додав Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 14:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти обстріляли селище Борова Ізюмського району. За попередніми даними, загинув 70-річний чоловік.".