РФ вдарила по Боровій на Харківщині: є загиблий, серед поранених – діти
Окупанти обстріляли селище Борова Ізюмського району. За попередніми даними, загинув 70-річний чоловік.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Він також зазначив, що чотири людини отримали поранення, з них троє – діти.
«З-під завалів врятували жінку та направили до лікарні. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території домоволодіння, знищені автомобіль, гараж, господарчі споруди. Ліквідація наслідків триває», – додав Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: діти, обстріл, погиб, ранены, рф, сінєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 14:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти обстріляли селище Борова Ізюмського району. За попередніми даними, загинув 70-річний чоловік.".