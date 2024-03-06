Над Харьковщиной сбили вражеский дрон «Орлан-10»
Фото: Воздушное командование «Восток» ВС ВСУ
Воздушное командование «Восток» ВС ВСУ сообщило об успешной работе на Харьковщине.
«В Харьковской области уничтожен 1 БпЛА противника типа Орлан-10», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВС, ВСУ, дрон, орлан, сбили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 14:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушное командование «Восток» ВС ВСУ сообщило об успешной работе на Харьковщине.".