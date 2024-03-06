Live
  • Ср 06.03.2024
  • Харьков  +4°С
  • USD 38.39
  • EUR 41.65

Над Харьковщиной сбили вражеский дрон «Орлан-10»

Общество 14:44   06.03.2024
Виктория Яковенко
Над Харьковщиной сбили вражеский дрон «Орлан-10» Фото: Воздушное командование «Восток» ВС ВСУ

Воздушное командование «Восток» ВС ВСУ сообщило об успешной работе на Харьковщине.

«В Харьковской области уничтожен 1 БпЛА противника типа Орлан-10», — говорится в сообщении.

Читайте также: РФ ударила по Боровой на Харьковщине: есть погибший, среди раненых – дети

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Обстрел учебного заведения в центре Харькова: ущерб – более 331 млн грн (фото)
Обстрел учебного заведения в центре Харькова: ущерб – более 331 млн грн (фото)
06.03.2024, 12:15
РФ ударила «Искандером» по двору дома в Боровой: уже семеро раненых (фото)
РФ ударила «Искандером» по двору дома в Боровой: уже семеро раненых (фото)
06.03.2024, 15:16
Главные новости Харькова 6 марта: уклонисты в суде и Днестре, удар по Боровой
Главные новости Харькова 6 марта: уклонисты в суде и Днестре, удар по Боровой
06.03.2024, 15:50
В доме в Харькове вместо газа потекла вода: отвечать будет житель подъезда
В доме в Харькове вместо газа потекла вода: отвечать будет житель подъезда
06.03.2024, 13:14
РФ ударила по Боровой на Харьковщине: есть погибший, среди раненых – дети
РФ ударила по Боровой на Харьковщине: есть погибший, среди раненых – дети
06.03.2024, 14:21
Над Харьковщиной сбили вражеский дрон «Орлан-10»
Над Харьковщиной сбили вражеский дрон «Орлан-10»
06.03.2024, 14:44

Новости по теме:

23:00
Вражеские БпЛА держат курс на Харьков – ВС ВСУ
21:47
Главные новости Харькова 6.01: взрывы, фронт, драка со стрельбой в ТРЦ
23:40
Главные новости Харькова 2.01: удар по центру, погибла женщина, снова взрывы
18:23
На Харьковщине – угроза баллистики: Мельник снова призывает быть в укрытиях
06:33
Для Харькова – угроза баллистики: Мельник призывает быть в укрытиях

Вы читали новость: «Над Харьковщиной сбили вражеский дрон «Орлан-10»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 14:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушное командование «Восток» ВС ВСУ сообщило об успешной работе на Харьковщине.".