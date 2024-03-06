Над Харківщиною збили ворожий дрон «Орлан-10»
Фото: Повітряне командування «Схід» ПС ЗСУ
Повітряне командування «Схід» ПС ЗСУ повідомило про успішну роботу на Харківщині.
«В Харківській області знищено 1 БпЛА противника типу Орлан-10», – йдеться у повідомленні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ВС, дрон, ЗСУ, орлан, сбили, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 14:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряне командування «Схід» ПС ЗСУ повідомило про успішну роботу на Харківщині.".