Live
  • Ср 06.03.2024
  • Харків  +4°С
  • USD 38.39
  • EUR 41.65

Над Харківщиною збили ворожий дрон «Орлан-10»

Суспільство 14:44   06.03.2024
Вікторія Яковенко
Над Харківщиною збили ворожий дрон «Орлан-10» Фото: Повітряне командування «Схід» ПС ЗСУ

Повітряне командування «Схід» ПС ЗСУ повідомило про успішну роботу на Харківщині.

«В Харківській області знищено 1 БпЛА противника типу Орлан-10», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: РФ вдарила по Боровій на Харківщині: є загиблий, серед поранених – діти

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 6 березня: ухилянти в суді та Дністрі, удар по Боровій
Головні новини Харкова 6 березня: ухилянти в суді та Дністрі, удар по Боровій
06.03.2024, 15:50
РФ вдарила Іскандером по подвір’ю дому в Боровій: вже семеро поранених (фото)
РФ вдарила Іскандером по подвір’ю дому в Боровій: вже семеро поранених (фото)
06.03.2024, 15:16
Над Харківщиною збили ворожий дрон «Орлан-10»
Над Харківщиною збили ворожий дрон «Орлан-10»
06.03.2024, 14:44
Природа Харківщини у вогні: ДСНСники звернулись до паліїв сухостою
Природа Харківщини у вогні: ДСНСники звернулись до паліїв сухостою
06.03.2024, 14:26
РФ вдарила по Боровій на Харківщині: є загиблий, серед поранених – діти
РФ вдарила по Боровій на Харківщині: є загиблий, серед поранених – діти
06.03.2024, 14:21
45 тис. грн за оренду гаража: на хабарі затримали начальника КП на Харківщині
45 тис. грн за оренду гаража: на хабарі затримали начальника КП на Харківщині
06.03.2024, 13:36

Новини за темою:

23:00
Ворожі БпЛА тримають курс на Харків – ПС ЗСУ
21:47
Головні новини Харкова 6.01: вибухи, фронт, бійка зі стріляниною у ТРЦ
23:40
Головні новини Харкова 2.01: удар по центру, загинула жінка, знову вибухи
18:23
На Харківщині – загроза балістики: Мельник знову закликає бути в укриттях
06:33
Для Харкова – загроза балістики: Мельник закликає бути в укриттях

Ви читали новину: «Над Харківщиною збили ворожий дрон «Орлан-10»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 14:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряне командування «Схід» ПС ЗСУ повідомило про успішну роботу на Харківщині.".