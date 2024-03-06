Часть из семи беспилотников, атаковавших Мартовое, сбили — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о ночной атаке «шахедов», а также обстрелах региона.

«В 01:32 в с. Мартовое Чугуевского района произошла атака семью БПЛА, часть — сбили силы ПВО. Зафиксированы попадания в здание учебного заведения. Пострадавших нет», — проинформировал Синегубов.

Ранее об атаке семи беспилотников на Мартовое сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко, по его данным повреждены детсад и лицей. Прокуратура информирует, что на месте нашли обломки четырех БПЛА.

В течение суток на Харьковщине под обстрелами было около 20 населенных пунктов. Есть одна погибшая — жительница села Куриловка в Купянском районе.

«В 15:10 оккупанты нанесли удары в с. Синельниково Чугуевского района. Информация о пострадавших не поступала. В 14:46 в с. Первомайское Изюмского района враг осуществил обстрел здания учебного заведения. Жертв и пострадавших нет. В 11:53 враг обстрелял г. Волчанск. В результате обстрела горел частный дом. Информация о пострадавших не поступала», — перечислил Синегубов.