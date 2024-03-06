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Семь «шахедов» ночью атаковали село на Харьковщине — полиция о последствиях

Происшествия 07:45   06.03.2024
Оксана Горун
Семь «шахедов» ночью атаковали село на Харьковщине — полиция о последствиях

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что под ударом «шахедов» было Мартовое в Чугуевском районе.

«Село Мартовое Чугуевского района. Ночью минимум семь вражеских беспилотников ударили по населенному пункту. Разрушено двухэтажное здание неработающего дошкольного учреждения, возник пожар, поврежден лицей. Также зафиксированы попадания в дорожное покрытие. Осмотр мест событий продолжается», — написал Тимошко в facebook утром 6 марта.

Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры уточнила: на месте собрали обломки четырех БПЛА. Обошлось без пострадавших.

шахеды атаковали Харьковщину

Также за сутки под обстрелами был Волчанск — в том числе применяли кассетные боеприпасы. Повреждены 15 частных домов, многоэтажки, автомобили.

«Прилеты» были в поселке Первомайский Боровской громады. В селе Куроловка россияне убили 68-летнюю гражданскую женщину.

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На местах вражеских ударов работали следователи и криминалисты.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 07:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что под ударом «шахедов» было Мартовое в Чугуевском районе".