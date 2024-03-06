Семь «шахедов» ночью атаковали село на Харьковщине — полиция о последствиях

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что под ударом «шахедов» было Мартовое в Чугуевском районе.

«Село Мартовое Чугуевского района. Ночью минимум семь вражеских беспилотников ударили по населенному пункту. Разрушено двухэтажное здание неработающего дошкольного учреждения, возник пожар, поврежден лицей. Также зафиксированы попадания в дорожное покрытие. Осмотр мест событий продолжается», — написал Тимошко в facebook утром 6 марта.

Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры уточнила: на месте собрали обломки четырех БПЛА. Обошлось без пострадавших.

Также за сутки под обстрелами был Волчанск — в том числе применяли кассетные боеприпасы. Повреждены 15 частных домов, многоэтажки, автомобили.

«Прилеты» были в поселке Первомайский Боровской громады. В селе Куроловка россияне убили 68-летнюю гражданскую женщину.

На местах вражеских ударов работали следователи и криминалисты.