Live
  • Ср 06.03.2024
  • Харків  0°С
  • USD 38.39
  • EUR 41.65

Сім “шахедів” уночі атакували село на Харківщині – поліція про наслідки

Події 07:45   06.03.2024
Оксана Горун
Сім “шахедів” уночі атакували село на Харківщині – поліція про наслідки

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що під ударом “шахедів” було Мартове в Чугуївському районі.

“Село Мартове Чугуївського району. Вночі щонайменше 7 ворожих безпілотників вдарили по населеному пункту. Зруйнована двоповерхова будівля непрацюючого дошкільного закладу, виникла пожежа, пошкоджено ліцей. Також зафіксовані влучання в дорожнє покриття. Огляд місць подій триває”, – написав Тимошко в фейсбуці зранку 6 березня.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури уточнила: на місці зібрали уламки чотирьох БПЛА. Обійшлося без постраждалих.

Також за добу під обстрілами був Вовчанськ – зокрема застосовували касетні боєприпаси. Пошкоджено 15 приватних будинків, багатоповерхівок, автомобілів.

“Прильоти” були в селищі Першотравневе Борівської громади. У селі Курилівка росіяни вбили 68-річну цивільну жінку.

Читайте також: Головні новини Харкова 6 березня: вночі збивали “шахеди”, затишшя на фронті

На місцях ворожих ударів працювали слідчі та криміналісти.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 6 березня: “прильоти” через нічну атаку “шахедів”
Головні новини Харкова 6 березня: “прильоти” через нічну атаку “шахедів”
06.03.2024, 07:52
Сім “шахедів” уночі атакували село на Харківщині – поліція про наслідки
Сім “шахедів” уночі атакували село на Харківщині – поліція про наслідки
06.03.2024, 07:45
Армія РФ припинила штурми на Харківщині, атакувала “шахедами” – ГШ
Армія РФ припинила штурми на Харківщині, атакувала “шахедами” – ГШ
06.03.2024, 07:19
Сьогодні 6 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 6 березня: яке свято та день в історії
06.03.2024, 06:00
Із 100 тисяч росіян на Куп’янському напрямку лише половина – штурмовики
Із 100 тисяч росіян на Куп’янському напрямку лише половина – штурмовики
06.03.2024, 00:05
Пожежа через обстріли росіян виникла на Харківщині
Пожежа через обстріли росіян виникла на Харківщині
05.03.2024, 23:00

Новини за темою:

07:45
Сім “шахедів” уночі атакували село на Харківщині – поліція про наслідки
19:46
В Одесі росіяни вбили сім’ю із трьома дітьми: з-під завалів дістали ще тіла
09:49
В Одесі знайшли ще одне загибле немовля та його матір під завалами
19:53
Головні новини Харкова 2.03: росіяни 4 рази атакували Табаївку
16:56
277 вікон вибиті у квартирах в Харкові внаслідок нічного удару «шахеда»

Ви читали новину: «Сім “шахедів” уночі атакували село на Харківщині – поліція про наслідки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 07:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що під ударом “шахедів” було Мартове в Чугуївському районі".