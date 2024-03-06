Сім “шахедів” уночі атакували село на Харківщині – поліція про наслідки

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що під ударом “шахедів” було Мартове в Чугуївському районі.

“Село Мартове Чугуївського району. Вночі щонайменше 7 ворожих безпілотників вдарили по населеному пункту. Зруйнована двоповерхова будівля непрацюючого дошкільного закладу, виникла пожежа, пошкоджено ліцей. Також зафіксовані влучання в дорожнє покриття. Огляд місць подій триває”, – написав Тимошко в фейсбуці зранку 6 березня.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури уточнила: на місці зібрали уламки чотирьох БПЛА. Обійшлося без постраждалих.

Також за добу під обстрілами був Вовчанськ – зокрема застосовували касетні боєприпаси. Пошкоджено 15 приватних будинків, багатоповерхівок, автомобілів.

“Прильоти” були в селищі Першотравневе Борівської громади. У селі Курилівка росіяни вбили 68-річну цивільну жінку.

На місцях ворожих ударів працювали слідчі та криміналісти.