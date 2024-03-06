В доме в Харькове вместо газа потекла вода: отвечать будет житель подъезда
В одном из домов Киевского района в газопроводе обнаружили воду.
Как рассказали в Харьковском городском филиале «Газсети», это произошло, потому что житель дома самовольно вмешался в работу системы газоснабжения. В нескольких квартирах подъезда также временно пропало голубое топливо.
«Специалисты выехали на место аварийной ситуации, устранили воду из газовых сетей дома, обследовали их на плотность и герметичность, а поврежденные водой узлы учета газа сняли для проверки их метрологических характеристик. Все расходы и убытки по ликвидации этой аварийной ситуации и возобновлению газоснабжения возложены на владельца квартиры-инициатора самовольного вмешательства в работу газовой системы», — отметили газовики.
Они также напомнили, что самостоятельно заменять, ремонтировать, подключать любое газовое оборудование, категорически запрещено.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, газ, газопровод, житель, Киевский, потекла, район, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 13:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В одном из домов Киевского района в газопроводе обнаружили воду.".