В доме в Харькове вместо газа потекла вода: отвечать будет житель подъезда

В одном из домов Киевского района в газопроводе обнаружили воду.

Как рассказали в Харьковском городском филиале «Газсети», это произошло, потому что житель дома самовольно вмешался в работу системы газоснабжения. В нескольких квартирах подъезда также временно пропало голубое топливо.

«Специалисты выехали на место аварийной ситуации, устранили воду из газовых сетей дома, обследовали их на плотность и герметичность, а поврежденные водой узлы учета газа сняли для проверки их метрологических характеристик. Все расходы и убытки по ликвидации этой аварийной ситуации и возобновлению газоснабжения возложены на владельца квартиры-инициатора самовольного вмешательства в работу газовой системы», — отметили газовики.

Они также напомнили, что самостоятельно заменять, ремонтировать, подключать любое газовое оборудование, категорически запрещено.