У будинку в Харкові замість газу потекла вода: відповідатиме житель під’їзду

В одному з будинків у Київському районі в газопроводі виявили воду.

Як розповіли в Харківській міській філії «Газмережі», це сталося, бо житель будинку самовільно втрутився в роботу системи газопостачання. В кількох квартирах під’їзду також тимчасово зникло блакитне паливо.

«Фахівці виїхали на місце аварійної ситуації, усунули воду з газових мереж будинку, обстежили їх на щільність та герметичність, а пошкоджені водою вузли обліку газу зняли для перевірки їхніх метрологічних характеристик. Усі витрати та збитки з ліквідації цієї аварійної ситуації та відновлення газопостачання покладено на власника квартири-ініціатора самовільного втручання в роботу газової системи», – зазначили газовики.

Вони також нагадали, що самостійно замінювати, ремонтувати, підключати будь-яке газове обладнання категорично заборонено.