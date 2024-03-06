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У будинку в Харкові замість газу потекла вода: відповідатиме житель під’їзду

Суспільство 13:14   06.03.2024
Вікторія Яковенко
У будинку в Харкові замість газу потекла вода: відповідатиме житель під’їзду Фото: Харківська міська філія «Газмережі»

В одному з будинків у Київському районі в газопроводі виявили воду.

Як розповіли в Харківській міській філії «Газмережі», це сталося, бо житель будинку самовільно втрутився в роботу системи газопостачання. В кількох квартирах під’їзду також тимчасово зникло блакитне паливо.

«Фахівці виїхали на місце аварійної ситуації, усунули воду з газових мереж будинку, обстежили їх на щільність та герметичність, а пошкоджені водою вузли обліку газу зняли для перевірки їхніх метрологічних характеристик. Усі витрати та збитки з ліквідації цієї аварійної ситуації та відновлення газопостачання покладено на власника квартири-ініціатора самовільного втручання в роботу газової системи», – зазначили газовики.

Вони також нагадали, що самостійно замінювати, ремонтувати, підключати будь-яке газове обладнання категорично заборонено.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 13:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В одному з будинків у Київському районі в газопроводі виявили воду.".