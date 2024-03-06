У будинку в Харкові замість газу потекла вода: відповідатиме житель під’їзду
В одному з будинків у Київському районі в газопроводі виявили воду.
Як розповіли в Харківській міській філії «Газмережі», це сталося, бо житель будинку самовільно втрутився в роботу системи газопостачання. В кількох квартирах під’їзду також тимчасово зникло блакитне паливо.
«Фахівці виїхали на місце аварійної ситуації, усунули воду з газових мереж будинку, обстежили їх на щільність та герметичність, а пошкоджені водою вузли обліку газу зняли для перевірки їхніх метрологічних характеристик. Усі витрати та збитки з ліквідації цієї аварійної ситуації та відновлення газопостачання покладено на власника квартири-ініціатора самовільного втручання в роботу газової системи», – зазначили газовики.
Вони також нагадали, що самостійно замінювати, ремонтувати, підключати будь-яке газове обладнання категорично заборонено.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, газ, газопровод, житель, Киевский, потекла, район, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 13:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В одному з будинків у Київському районі в газопроводі виявили воду.".