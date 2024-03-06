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Удар по Боровой: из-под завалов спасли женщину и пятерых ее детей – полиция

Происшествия 15:46   06.03.2024
Виктория Яковенко
Удар по Боровой: из-под завалов спасли женщину и пятерых ее детей – полиция Фото: Сергей Болвинов

Обстрел поселка Боровая в Харьковской области произошел 6 марта около 13:30. В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили подробности вражеского удара.

В результате удара, предварительно ракетой «Искандер-М», под завалами частного дома оказались 44-летняя женщина и пять ее детей: мальчики от 12 до 18 лет, а также 24-летняя дочь.

«70-летний мужчина, находившийся возле транспортного средства, погиб. Травмы получил 73-летний житель соседнего дома. Всех пострадавших доставили в больницу», – добавили в полиции.

Также в результате обстрела загорелся частный дом, гараж, хозяйственная постройка и два автомобиля.

Напомним, ранее об обстреле поселка Боровая сообщал глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным из-за удара пострадали семь человек, 70-летний мужчина погиб. Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что предварительно, ракета «Искандер-М» попала во двор частного дома.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 15:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстрел поселка Боровая в Харьковской области произошел 6 марта около 13:30. В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили подробности вражеского удара.".