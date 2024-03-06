Live
  • Ср 06.03.2024
  • Харків  +4°С
  • USD 38.39
  • EUR 41.65

Удар по Боровій: з-під завалів врятували жінку і п’ятьох її дітей – поліція

Події 15:46   06.03.2024
Вікторія Яковенко
Удар по Боровій: з-під завалів врятували жінку і п’ятьох її дітей – поліція Фото: Сергій Болвінов

Обстріл селища Борова на Харківщині стався 6 березня близько 13:30. У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили подробиці ворожого удару.

Внаслідок удару, попередньо ракетою «Іскандер-М», під завалами приватного будинку опинилися 44-річна жінка та п’ять її дітей: хлопці від 12 до 18 років, а також 24-річна донька.

«70-річний чоловік, який знаходився біля транспортного засобу, загинув. Травми отримав 73-річний мешканець сусіднього будинку. Всіх постраждалих доставили до лікарні», – додали в поліції.

Також внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок, гараж, господарча споруда та два автомобілі.

Нагадаємо, раніше про обстріл селища Борова повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними через удар постраждали семеро людей, 70-річний чоловік загинув. Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що попередньо, ракета “Іскандер-М” влучила у подвір’я приватного будинку.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 6 березня: ухилянти в суді та Дністрі, удар по Боровій
Головні новини Харкова 6 березня: ухилянти в суді та Дністрі, удар по Боровій
06.03.2024, 15:50
РФ вдарила Іскандером по подвір’ю дому в Боровій: вже семеро поранених (фото)
РФ вдарила Іскандером по подвір’ю дому в Боровій: вже семеро поранених (фото)
06.03.2024, 15:16
Над Харківщиною збили ворожий дрон «Орлан-10»
Над Харківщиною збили ворожий дрон «Орлан-10»
06.03.2024, 14:44
Природа Харківщини у вогні: ДСНСники звернулись до паліїв сухостою
Природа Харківщини у вогні: ДСНСники звернулись до паліїв сухостою
06.03.2024, 14:26
РФ вдарила по Боровій на Харківщині: є загиблий, серед поранених – діти
РФ вдарила по Боровій на Харківщині: є загиблий, серед поранених – діти
06.03.2024, 14:21
45 тис. грн за оренду гаража: на хабарі затримали начальника КП на Харківщині
45 тис. грн за оренду гаража: на хабарі затримали начальника КП на Харківщині
06.03.2024, 13:36

Новини за темою:

15:16
РФ вдарила Іскандером по подвір’ю дому в Боровій: вже семеро поранених (фото)
10:46
На Харківщині будуть стрілянина та вибухи: мешканців просять зберігати спокій
15:08
Росіяни поцілили у дитсадки і лікарню у Боровій на Харківщині
11:49
РФ вдарила по Куп’янську та Боровій: є жертви та руйнування (фото)
10:23
Примусову евакуацію ще раз можуть оголосити на Харківщині – ХОВА

Ви читали новину: «Удар по Боровій: з-під завалів врятували жінку і п’ятьох її дітей – поліція»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 15:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстріл селища Борова на Харківщині стався 6 березня близько 13:30. У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили подробиці ворожого удару.".