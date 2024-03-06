Удар по Боровій: з-під завалів врятували жінку і п’ятьох її дітей – поліція

Обстріл селища Борова на Харківщині стався 6 березня близько 13:30. У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили подробиці ворожого удару.

Внаслідок удару, попередньо ракетою «Іскандер-М», під завалами приватного будинку опинилися 44-річна жінка та п’ять її дітей: хлопці від 12 до 18 років, а також 24-річна донька.

«70-річний чоловік, який знаходився біля транспортного засобу, загинув. Травми отримав 73-річний мешканець сусіднього будинку. Всіх постраждалих доставили до лікарні», – додали в поліції.

Також внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок, гараж, господарча споруда та два автомобілі.

Нагадаємо, раніше про обстріл селища Борова повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними через удар постраждали семеро людей, 70-річний чоловік загинув. Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що попередньо, ракета “Іскандер-М” влучила у подвір’я приватного будинку.