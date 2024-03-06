Наслідки удару по Боровій показали правоохоронці (фото, відео)
У Харківській обласній прокуратурі опублікували наслідки удару «Іскандер-М» по селищу Борова на Харківщині.
«Ракета влучила на територію приватного будинку. В цей час на подвірʼї перебував 70-річний чоловік, який хотів поставити своє авто у гараж. Чоловік загинув на місці. В іншому будинку постраждала родина: 44-річна жінка та її пʼятеро дітей. Серед них її 24-річна донька та четверо синів 14, 16, 18 та 12 років. Всіх шпиталізували. Також отримав поранення 73-річний місцевий мешканець, медики надали йому допомогу на місці», – повідомили правоохоронці.
Також у селищі пошкоджені житлові будинки, гаражі, господарчі споруди та авто.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, раніше про обстріл селища Борова повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними через удар постраждали семеро людей, 70-річний чоловік загинув. Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що попередньо, ракета “Іскандер-М” влучила у подвір’я приватного будинку.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 16:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі опублікували наслідки удару «Іскандер-М» по селищу Борова на Харківщині.".