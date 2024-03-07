Главные новости Харькова 7 марта: «шахеды» ударили по полигону ГСЧС
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:31
Ночью Харьковщину атаковали «шахеды», на Боровую скинули КАБ
«В 00:50 по Чугуевскому району оккупанты ударили по меньшей мере двумя «шахедами», пострадавших нет», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в telegram 7 марта.
Также, по его информации, ночью россияне ударили КАБ по с. Боровая. Там поврежден дом и забор, у 73-летней владелицы дома острая реакция на стресс. Фото с мест «прилетов» опубликовала Харьковская областная прокуратура. Там также уточнили, что удар «шахедов» пришелся по административному зданию в селе Малиновка Чугуевского районе.
Всего за сутки под обстрелами было около 22 населенных пунктов.
08:24
Россияне ударили по учебному полигону ГСЧС на Харьковщине беспилотниками
«В результате обстрела частично разрушено одноэтажное административное здание учебного полигона одного из учебных заведений системы ГСЧС. Также горели конструктивные элементы перекрытия и крыши сооружения. Площадь пожара составила около 150 кв. м», — сообщила пресс-служба ГСЧС.
07:33
На Харьковщине отбили четыре атаки
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении силами обороны отбиты четыре атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области», — проинформировал в утренней сводке 7 марта Генштаб ВСУ.
Авиационные удары россияне нанесли по Заречному, Нестерному, Красному Яру, Черному, Казачьей Лопани и Табаевке.
07:12
Ночью в Харькове объявляли ракетную опасность, в области кружили «шахеды»
Ночь в Харькове и области была тревожной. Об опасности вражеских ударов предупреждали трижды. Тревога была с 00:02 по 00:14, с 00:25 по 01:12 и с 01:43 по 02:11. Дважды Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе ракетного удара. А в третий — о движении вражеских беспилотников.
Взрывов в Харькове не было, однако громко было в Чугуевском районе.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 08:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".