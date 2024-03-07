К Международному женскому дню: цены на цветы в Харькове – мэрия
В мэрии Харькова проанализировали цены на цветы. Отмечают, что приобрести букеты к Международному женскому дню можно как в отдельных специализированных магазинах, так и на рынках города.
Как сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка, цены на цветы и букеты зависят от вида растений, их размера и происхождения. Чаще всего в продаже цветы, выращенные в Украине и доставленные из Нидерландов, Перу и Эквадора.
🌹 Стоимость роз составляет от 50 до 160 грн,
🌼 хризантем – от 70 до 110 грн,
🌺 эустом – от 30 до 60 грн,
🌸 ирисов – от 40 до 50 грн.
Цветочные композиции в корзинах стоят от 400 грн, букеты цветов – от 500 грн. Первоцветы в горшках (крокусы, примулы, гиацинты) стоят в среднем 20-50 грн.
Читайте также: В Харькове подешевели крупы и сахар, но подорожали яйца — мэрия
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: анализ, букеты, мэрия, ринок, рынок, Харьков, цветы, цены;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «К Международному женскому дню: цены на цветы в Харькове – мэрия»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 12:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии Харькова проанализировали цены на цветы. Отмечают, что приобрести букеты к Международному женскому дню можно как в отдельных специализированных магазинах, так и на рынках города.".