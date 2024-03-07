К Международному женскому дню: цены на цветы в Харькове – мэрия

В мэрии Харькова проанализировали цены на цветы. Отмечают, что приобрести букеты к Международному женскому дню можно как в отдельных специализированных магазинах, так и на рынках города.

Как сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка, цены на цветы и букеты зависят от вида растений, их размера и происхождения. Чаще всего в продаже цветы, выращенные в Украине и доставленные из Нидерландов, Перу и Эквадора.

🌹 Стоимость роз составляет от 50 до 160 грн,

🌼 хризантем – от 70 до 110 грн,

🌺 эустом – от 30 до 60 грн,

🌸 ирисов – от 40 до 50 грн.

Цветочные композиции в корзинах стоят от 400 грн, букеты цветов – от 500 грн. Первоцветы в горшках (крокусы, примулы, гиацинты) стоят в среднем 20-50 грн.