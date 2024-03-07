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К Международному женскому дню: цены на цветы в Харькове – мэрия

Общество 12:39   07.03.2024
Виктория Яковенко
К Международному женскому дню: цены на цветы в Харькове – мэрия

В мэрии Харькова проанализировали цены на цветы. Отмечают, что приобрести букеты к Международному женскому дню можно как в отдельных специализированных магазинах, так и на рынках города.

Как сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка, цены на цветы и букеты зависят от вида растений, их размера и происхождения. Чаще всего в продаже цветы, выращенные в Украине и доставленные из Нидерландов, Перу и Эквадора.

🌹 Стоимость роз составляет от 50 до 160 грн,

🌼 хризантем – от 70 до 110 грн,

🌺 эустом – от 30 до 60 грн,

🌸 ирисов – от 40 до 50 грн.

Цветочные композиции в корзинах стоят от 400 грн, букеты цветов – от 500 грн. Первоцветы в горшках (крокусы, примулы, гиацинты) стоят в среднем 20-50 грн.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 12:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии Харькова проанализировали цены на цветы. Отмечают, что приобрести букеты к Международному женскому дню можно как в отдельных специализированных магазинах, так и на рынках города.".