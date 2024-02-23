В Харькове подешевели крупы и сахар, но подорожали яйца — мэрия
Департамент админуслуг и потребительского рынка Харьковского горсовета промониторил цены в Харькове.
Результатами мониторинга поделилась пресс-служба мэрии.
По данным чиновников, часть продуктов в Харькове, по сравнению с осенью 2023 года, подешевела. Это:
🍚 Гречка – на 40,2%.
🍚 Рис длинный – на 8,7%.
🍚 Пшено – на 21,5%.
🍚Манка – на 22,1%
🍚Сахар – на 12,9%.
В то же время подорожали яйца – на 15%.
В абсолютных цифрах средние цены по городу выглядят так:
🍚 Гречка – 26 грн/кг.
🍚 Рис: длинный – 58 грн/кг, круглый – 59 грн/кг.
🍚 Пшено – 24 грн/кг.
🍚Манка – 20 грн/0,8 кг.
🍚Сахар – на 29 грн/кг.
🍚Мука пшеничная – 19 грн/кг.
Подсолнечное масло стоит в среднем 58 грн/850 мл, а куриные яйца – от 45 до 67 грн за десяток.
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 10:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Департамент админуслуг и потребительского рынка Харьковского горсовета промониторил цены в Харькове".