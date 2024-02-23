В Харькове подешевели крупы и сахар, но подорожали яйца — мэрия

Департамент админуслуг и потребительского рынка Харьковского горсовета промониторил цены в Харькове.

Результатами мониторинга поделилась пресс-служба мэрии.

По данным чиновников, часть продуктов в Харькове, по сравнению с осенью 2023 года, подешевела. Это:

🍚 Гречка – на 40,2%.

🍚 Рис длинный – на 8,7%.

🍚 Пшено – на 21,5%.

🍚Манка – на 22,1%

🍚Сахар – на 12,9%.

В то же время подорожали яйца – на 15%.

В абсолютных цифрах средние цены по городу выглядят так:

🍚 Гречка – 26 грн/кг.

🍚 Рис: длинный – 58 грн/кг, круглый – 59 грн/кг.

🍚 Пшено – 24 грн/кг.

🍚Манка – 20 грн/0,8 кг.

🍚Сахар – на 29 грн/кг.

🍚Мука пшеничная – 19 грн/кг.

Подсолнечное масло стоит в среднем 58 грн/850 мл, а куриные яйца – от 45 до 67 грн за десяток.