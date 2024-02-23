Live
  • Пт 23.02.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.73

В Харькове подешевели крупы и сахар, но подорожали яйца — мэрия

Харьков 10:04   23.02.2024
Оксана Горун
В Харькове подешевели крупы и сахар, но подорожали яйца — мэрия

Департамент админуслуг и потребительского рынка Харьковского горсовета промониторил цены в Харькове.

Результатами мониторинга поделилась пресс-служба мэрии.

По данным чиновников, часть продуктов в Харькове, по сравнению с осенью 2023 года, подешевела. Это:

🍚 Гречка – на 40,2%.

🍚 Рис длинный – на 8,7%.

🍚 Пшено – на 21,5%.

🍚Манка – на 22,1%

🍚Сахар – на 12,9%.

В то же время подорожали яйца – на 15%.

В абсолютных цифрах средние цены по городу выглядят так:

🍚 Гречка – 26 грн/кг.

🍚 Рис: длинный – 58 грн/кг, круглый – 59 грн/кг.

🍚 Пшено – 24 грн/кг.

🍚Манка – 20 грн/0,8 кг.

🍚Сахар – на 29 грн/кг.

🍚Мука пшеничная – 19 грн/кг.

Подсолнечное масло стоит в среднем 58 грн/850 мл, а куриные яйца – от 45 до 67 грн за десяток.

 Читайте также: Названы продукты, которые больше всего подорожали на Харьковщине в январе

Автор: Оксана Горун
Популярно
Землю, где основали Харьков в 17 веке, прокуратура хочет вернуть государству
Землю, где основали Харьков в 17 веке, прокуратура хочет вернуть государству
22.02.2024, 17:50
«Могут они наступать» — Синегубов про «сдачу Харькова» и ИПСО
«Могут они наступать» — Синегубов про «сдачу Харькова» и ИПСО
23.02.2024, 08:52
Впервые РФ грамотно наступает на Харьковщине, пойдут ли на Харьков — ISW
Впервые РФ грамотно наступает на Харьковщине, пойдут ли на Харьков — ISW
22.02.2024, 09:17
Терехов: об увольнении своего зама и кадровых изменениях в мэрии Харькова
Терехов: об увольнении своего зама и кадровых изменениях в мэрии Харькова
22.02.2024, 14:51
Главные новости Харькова 23.01: Синегубов заявил об ИПСО, «шахеды» атаковали
Главные новости Харькова 23.01: Синегубов заявил об ИПСО, «шахеды» атаковали
23.02.2024, 11:34
Удары по агропредприятию на Харьковщине — Синегубов сообщил подробности
Удары по агропредприятию на Харьковщине — Синегубов сообщил подробности
23.02.2024, 08:24

Новости по теме:

10:24
Цены. В мэрии Харькова заявили, что некоторые продукты подешевели (список)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В Харькове подешевели крупы и сахар, но подорожали яйца — мэрия»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 10:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Департамент админуслуг и потребительского рынка Харьковского горсовета промониторил цены в Харькове".