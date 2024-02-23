У Харкові подешевшали крупи та цукор, але подорожчали яйця – мерія
Департамент адмінпослуг та споживчого ринку Харківської міськради промоніторував ціни у Харкові.
Результатами моніторингу повідомила пресслужба мерії.
За даними чиновників, частина продуктів у Харкові порівняно з осінню 2023 року подешевшала. Це:
🍚 Гречка – на 40,2%.
🍚 Рис довгий – на 8,7%.
🍚 Пшоно – на 21,5%.
🍚Манка – на 22,1%
🍚Цукор – на 12,9%.
Водночас подорожчали яйця – на 15%.
В абсолютних цифрах середні ціни по місту виглядають так:
🍚 Гречка – 26 грн/кг.
🍚 Рис: довгий – 58 грн/кг, круглий – 59 грн/кг.
🍚 Пшоно – 24 грн/кг.
🍚Манка – 20 грн/0,8 кг.
🍚Цукор – на 29 грн/кг.
🍚Борошно пшеничне – 19 грн/кг.
Соняшникова олія коштує в середньому 58 грн/850 мл, а курячі яйця – від 45 до 67 грн за десяток.
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- Категорії: Економіка, Харків; Теги: крупы, новини Харкова, подешевело, подорожало, цены, яйца;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 10:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Департамент адмінпослуг та споживчого ринку Харківської міськради промоніторував ціни у Харкові".