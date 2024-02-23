Live
  • Пт 23.02.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.73

У Харкові подешевшали крупи та цукор, але подорожчали яйця – мерія

Економіка 10:04   23.02.2024
Оксана Горун
У Харкові подешевшали крупи та цукор, але подорожчали яйця – мерія

Департамент адмінпослуг та споживчого ринку Харківської міськради промоніторував ціни у Харкові.

Результатами моніторингу повідомила пресслужба мерії.

За даними чиновників, частина продуктів у Харкові порівняно з осінню 2023 року подешевшала. Це:

🍚 Гречка – на 40,2%.

🍚 Рис довгий – на 8,7%.

🍚 Пшоно – на 21,5%.

🍚Манка – на 22,1%

🍚Цукор – на 12,9%.

Водночас подорожчали яйця – на 15%.

В абсолютних цифрах середні ціни по місту виглядають так:

🍚 Гречка – 26 грн/кг.

🍚 Рис: довгий – 58 грн/кг, круглий – 59 грн/кг.

🍚 Пшоно – 24 грн/кг.

🍚Манка – 20 грн/0,8 кг.

🍚Цукор – на 29 грн/кг.

🍚Борошно пшеничне – 19 грн/кг.

Соняшникова олія коштує в середньому 58 грн/850 мл, а курячі яйця – від 45 до 67 грн за десяток.

 Читайте також: Названо продукти, які найбільше подорожчали на Харківщині у січні

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 23.01: Синєгубов заявив про ІПСО, “шахеди” атакували
Головні новини Харкова 23.01: Синєгубов заявив про ІПСО, “шахеди” атакували
23.02.2024, 11:34
Мародерив на Харківщині після обстрілів: чоловік сяде на п’ять років
Мародерив на Харківщині після обстрілів: чоловік сяде на п’ять років
23.02.2024, 11:15
Французи повертають подачу води на Харківщині (фото)
Французи повертають подачу води на Харківщині (фото)
23.02.2024, 10:41
На Харківщині вночі збили три “шахеди” – Повітряні сили ЗСУ
На Харківщині вночі збили три “шахеди” – Повітряні сили ЗСУ
23.02.2024, 10:21
У Харкові подешевшали крупи та цукор, але подорожчали яйця – мерія
У Харкові подешевшали крупи та цукор, але подорожчали яйця – мерія
23.02.2024, 10:04
Будинок із укриттям подарували багатодітній родині на Харківщині (фото)
Будинок із укриттям подарували багатодітній родині на Харківщині (фото)
23.02.2024, 09:48

Новини за темою:

10:24
Ціни. У мерії Харкова заявили, що деякі продукти подешевшали (список)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «У Харкові подешевшали крупи та цукор, але подорожчали яйця – мерія»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 10:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Департамент адмінпослуг та споживчого ринку Харківської міськради промоніторував ціни у Харкові".