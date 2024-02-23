У Харкові подешевшали крупи та цукор, але подорожчали яйця – мерія

Департамент адмінпослуг та споживчого ринку Харківської міськради промоніторував ціни у Харкові.

Результатами моніторингу повідомила пресслужба мерії.

За даними чиновників, частина продуктів у Харкові порівняно з осінню 2023 року подешевшала. Це:

🍚 Гречка – на 40,2%.

🍚 Рис довгий – на 8,7%.

🍚 Пшоно – на 21,5%.

🍚Манка – на 22,1%

🍚Цукор – на 12,9%.

Водночас подорожчали яйця – на 15%.

В абсолютних цифрах середні ціни по місту виглядають так:

🍚 Гречка – 26 грн/кг.

🍚 Рис: довгий – 58 грн/кг, круглий – 59 грн/кг.

🍚 Пшоно – 24 грн/кг.

🍚Манка – 20 грн/0,8 кг.

🍚Цукор – на 29 грн/кг.

🍚Борошно пшеничне – 19 грн/кг.

Соняшникова олія коштує в середньому 58 грн/850 мл, а курячі яйця – від 45 до 67 грн за десяток.