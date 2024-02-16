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Названі продукти, які найбільше подорожчали на Харківщині в січні

Економіка 21:22   16.02.2024
Олена Нагорна
Названі продукти, які найбільше подорожчали на Харківщині в січні

Ціни на продукти та безалкогольні напої на Харківщині у січні зросли на 1,1% порівняно із груднем, повідомляє ГУ статистики в області.

Найбільше – на 21,1% – зросли в ціні овочі. Також на 6,8% подорожчали фрукти, на 2,9% – безалкогольні напої, на 2,5% – макаронні вироби, на 2,1% – сир та м’який сир, на 0,2% – соняшникова олія, на 0,1 % – риба та продукти з риби.

Водночас масло подешевшало на 0,4%, хліб – на 1,1%, м’ясо та м’ясопродукти – на 1,9%, цукор – на 4,4%, яйця – на 8,2%.

Читайте також: Які продукти різко зросли в ціні в Харкові та області у грудні

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 21:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ціни на продукти та безалкогольні напої на Харківщині у січні зросли на 1,1% порівняно із груднем".