Названі продукти, які найбільше подорожчали на Харківщині в січні
Ціни на продукти та безалкогольні напої на Харківщині у січні зросли на 1,1% порівняно із груднем, повідомляє ГУ статистики в області.
Найбільше – на 21,1% – зросли в ціні овочі. Також на 6,8% подорожчали фрукти, на 2,9% – безалкогольні напої, на 2,5% – макаронні вироби, на 2,1% – сир та м’який сир, на 0,2% – соняшникова олія, на 0,1 % – риба та продукти з риби.
Водночас масло подешевшало на 0,4%, хліб – на 1,1%, м’ясо та м’ясопродукти – на 1,9%, цукор – на 4,4%, яйця – на 8,2%.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: овощи, продукты, фрукты, цены, экономика;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 21:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ціни на продукти та безалкогольні напої на Харківщині у січні зросли на 1,1% порівняно із груднем".