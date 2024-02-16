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Названы продукты, которые больше всего подорожали на Харьковщине в январе

Общество 21:22   16.02.2024
Елена Нагорная
Названы продукты, которые больше всего подорожали на Харьковщине в январе Фото: freepik.com

Цены на продукты и безалкогольные напитки на Харьковщине в январе выросли на 1,1% в сравнении с декабрем, сообщает ГУ статистики в области.

Больше всего — на 21,1% — выросли в цене овощи. Также на 6,8% подорожали фрукты, на 2,9% — безалкогольные напитки, на 2,5% — макаронные изделия, на 2,1% — сыр и творог, на 0,2% — подсолнечное масло, на 0,1% — рыба и продукты из рыбы.

В то же время масло подешевело на 0,4%, хлеб — на 1,1%, мясо и мясопродукты — на 1,9%, сахар — на 4,4%, яйца — на 8,2%.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 21:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Цены на продукты и безалкогольные напитки на Харьковщине в январе выросли на 1,1% в сравнении с декабрем".