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До Міжнародного жіночого дня: ціни на квіти у Харкові – мерія

Суспільство 12:39   07.03.2024
Вікторія Яковенко
До Міжнародного жіночого дня: ціни на квіти у Харкові – мерія

У мерії Харкова проаналізували ціни на квіти. Там зазначають, що придбати букети до Міжнародного жіночого дня можна як в окремих спеціалізованих магазинах, так і на ринках міста.

Як повідомили в департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, ціни на квіти та букети залежать від виду рослин, їхнього розміру та країни походження. Найчастіше в продажі є квіти, вирощені в Україні та доставлені з Нідерландів, Перу та Еквадора.

🌹 Вартість троянд становить від 50 до 160 грн,

🌼 хризантем – від 70 до 110 грн,

🌺 еустом – від 30 до 60 грн,

🌸 ірисів – від 40 до 50 грн.

Квіткові композиції в кошиках коштують від 400 грн, букети квітів – від 500 грн. Першоцвіти в горщиках (крокуси, примули, гіацинти) коштують в середньому 20-50 грн.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 12:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії Харкова проаналізували ціни на квіти. Там зазначають, що придбати букети до Міжнародного жіночого дня можна як в окремих спеціалізованих магазинах, так і на ринках міста.".