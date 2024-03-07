До Міжнародного жіночого дня: ціни на квіти у Харкові – мерія
У мерії Харкова проаналізували ціни на квіти. Там зазначають, що придбати букети до Міжнародного жіночого дня можна як в окремих спеціалізованих магазинах, так і на ринках міста.
Як повідомили в департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, ціни на квіти та букети залежать від виду рослин, їхнього розміру та країни походження. Найчастіше в продажі є квіти, вирощені в Україні та доставлені з Нідерландів, Перу та Еквадора.
🌹 Вартість троянд становить від 50 до 160 грн,
🌼 хризантем – від 70 до 110 грн,
🌺 еустом – від 30 до 60 грн,
🌸 ірисів – від 40 до 50 грн.
Квіткові композиції в кошиках коштують від 400 грн, букети квітів – від 500 грн. Першоцвіти в горщиках (крокуси, примули, гіацинти) коштують в середньому 20-50 грн.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 12:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії Харкова проаналізували ціни на квіти. Там зазначають, що придбати букети до Міжнародного жіночого дня можна як в окремих спеціалізованих магазинах, так і на ринках міста.".