Гибель супругов на Харьковщине: утечки газа в доме не обнаружили
Газовики обследовали дом в Лозовой, где 7 марта нашли тела супругов.
«В доме было обследовано установленное газовое оборудование. Работники аварийно-диспетчерской службы не обнаружили в доме пострадавших утечек природного газа и наличия угарного газа. Обстоятельства трагедии будут устанавливаться специальной комиссией», — сообщили в Харьковском филиале «Газсети».
Напомним, утром 7 марта в частном доме в городе Лозовая соседи обнаружили тела погибших супругов: мужчину 1969 года и женщину 1974 года рождения. В ГУ ГСЧС в Харьковской области ранее сообщали, что их проверка показала, что причина смерти супругов – угарный газ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, газовики, Лозовая, проверка, утечка, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 16:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Газовики обследовали дом в Лозовой, где 7 марта нашли тела супругов.".