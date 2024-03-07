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Гибель супругов на Харьковщине: утечки газа в доме не обнаружили

Общество 16:11   07.03.2024
Виктория Яковенко
Гибель супругов на Харьковщине: утечки газа в доме не обнаружили

Газовики обследовали дом в Лозовой, где 7 марта нашли тела супругов.

«В доме было обследовано установленное газовое оборудование. Работники аварийно-диспетчерской службы не обнаружили в доме пострадавших утечек природного газа и наличия угарного газа. Обстоятельства трагедии будут устанавливаться специальной комиссией», — сообщили в Харьковском филиале «Газсети».

Напомним, утром 7 марта в частном доме в городе Лозовая соседи обнаружили тела погибших супругов: мужчину 1969 года и женщину 1974 года рождения. В ГУ ГСЧС в Харьковской области ранее сообщали, что их проверка показала, что причина смерти супругов – угарный газ.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 16:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Газовики обследовали дом в Лозовой, где 7 марта нашли тела супругов.".