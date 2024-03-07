Гибель супругов на Харьковщине: утечки газа в доме не обнаружили

Газовики обследовали дом в Лозовой, где 7 марта нашли тела супругов.

«В доме было обследовано установленное газовое оборудование. Работники аварийно-диспетчерской службы не обнаружили в доме пострадавших утечек природного газа и наличия угарного газа. Обстоятельства трагедии будут устанавливаться специальной комиссией», — сообщили в Харьковском филиале «Газсети».

Напомним, утром 7 марта в частном доме в городе Лозовая соседи обнаружили тела погибших супругов: мужчину 1969 года и женщину 1974 года рождения. В ГУ ГСЧС в Харьковской области ранее сообщали, что их проверка показала, что причина смерти супругов – угарный газ.