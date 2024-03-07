Супруги насмерть отравились угарным газом в городе на Харьковщине

Трагедия случилась в Лозовой. Тела двух человек, отравившихся угарным газом, обнаружили утром 7 марта.

Несчастный случай произошел в частном доме на улице Монастырской.

«Около 7 утра соседи вошли в этот дом и обнаружили в нем тела погибших супругов: мужчины 1969 г.р. и женщины 1974 года рождения. Пожара не было», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Проверка показала, что причина смерти супругов — угарный газ.

«Они оставили закрытой заслонку печки, в которой в качестве топлива применялся природный газ», — пояснили в ГСЧС.