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Супруги насмерть отравились угарным газом в городе на Харьковщине

Происшествия 11:14   07.03.2024
Оксана Горун
Супруги насмерть отравились угарным газом в городе на Харьковщине

Трагедия случилась в Лозовой. Тела двух человек, отравившихся угарным газом, обнаружили утром 7 марта.

Несчастный случай произошел в частном доме на улице Монастырской.

«Около 7 утра соседи вошли в этот дом и обнаружили в нем тела погибших супругов: мужчины 1969 г.р. и женщины 1974 года рождения. Пожара не было», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Супруги отравились угарным газом в Лозовой

Проверка показала, что причина смерти супругов — угарный газ.

«Они оставили закрытой заслонку печки, в которой в качестве топлива применялся природный газ», — пояснили в ГСЧС.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 11:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия случилась в Лозовой. Тела двух человек, отравившихся угарным газом, обнаружили утром 7 марта".