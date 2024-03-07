Подружжя на смерть отруїлося чадним газом у місті на Харківщині

Трагедія сталася у Лозовій. Тіла двох людей, які отруїлися чадним газом, виявили вранці 7 березня.

Нещасний випадок стався в приватному будинку на вулиці Монастирській.

“Близько 7-ї ранку сусіди увійшли до цієї оселі та виявили в ній тіла загиблого подружжя: чоловіка 1969 та жінку 1974 років народження. Пожежі не було”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Перевірка показала, що причина смерті подружжя – чадний газ.

“Вони залишили закритою заслінку грубки, в якій як паливо застосовувався природний газ”, – пояснили в ДСНС.