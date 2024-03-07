Подружжя на смерть отруїлося чадним газом у місті на Харківщині
Трагедія сталася у Лозовій. Тіла двох людей, які отруїлися чадним газом, виявили вранці 7 березня.
Нещасний випадок стався в приватному будинку на вулиці Монастирській.
“Близько 7-ї ранку сусіди увійшли до цієї оселі та виявили в ній тіла загиблого подружжя: чоловіка 1969 та жінку 1974 років народження. Пожежі не було”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Перевірка показала, що причина смерті подружжя – чадний газ.
“Вони залишили закритою заслінку грубки, в якій як паливо застосовувався природний газ”, – пояснили в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 11:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія сталася у Лозовій. Тіла двох людей, які отруїлися чадним газом, виявили вранці 7 березня".