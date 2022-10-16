Комаровський попередив про смертельну небезпеку тих, хто грітиметься взимку

Перша в житті спроба топити піч або бажання обігріти буржуйкою квартиру, що не опалюється, в розбитому обстрілами будинку можуть стати фатальними, попереджає знаменитий харківський доктор Комаровський.

“Проїжджаючи полями, дивлячись на села, епізодично бачу, як над будинками то тут, то там починає підніматися дим. Тобто люди починають протоплювати приміщення. Ще раз попереджаю: тема чадного газу залишається вкрай актуальною”, – зазначив Євген Комаровський у своєму недавньому традиційному зверненні до передплатників.

Темі чадного газу, про який багато мешканців квартир із центральним опаленням до цієї зими ніколи не замислювалися, Комароський присвятив окремий запис і попросив його поширити, що МГ “Об’єктив” і допомагає зробити.

При будь-якому горінні виділяється чадний газ. При нестачі кисню – у великих кількостях

“Попереду в нас дуже небезпечний час. Час, коли величезна кількість людей, які в житті не включали піч, які не мають уявлення, що таке відкритий вогонь, ці люди, які залишили звичне місце проживання, обігріватимуться біля печей у покинутих будинках, де ніхто вже десятки років не перевіряв стан димарів, і люди реально труїтимуться”, – попередив лікар.

Комаровський нагадав усім, хто вже забув шкільний курс хімії, про те, що чадний газ – СО – утворюється завжди, коли горять будь-які вуглеводні. “Тобто – будь-який газ, будь-яке рідке паливо, будь-які дрова – будь-яке горіння вуглеводню супроводжується утворенням помірної кількості чадного газу. Хоча, наприклад, коли горить вугілля, його утворюється досить багато”, – уточнив Комаровський.

Якщо ж при горінні спостерігається нестача кисню, то кількість чадного газу, що утворюється, зростає в рази.

При отруєнні допоможе тільки ШВЛ або переливання крові

СО має дві вкрай небезпечні особливості. Перша – спорідненість молекули гемоглобіну до молекули чадного газу в 250 разів вища, ніж її спорідненість до молекули кисню. Простіше кажучи, “якщо в повітрі є навіть невелика кількість чадного газу, гемоглобін обере чадний газ. Кисню там місця не буде. І організм просто гине, тому що кисню тканинам не вистачає”.

Друга небезпечна особливість – СО не має ні кольору, ні смаку, ні запаху. Тобто виявити його в повітрі опалюваного приміщення люди не можуть. Усе це призводить до того, що отруєння чадним газом часто стає смертельним. Врятувати людину, яка надихалася СО, просто винісши її на свіже повітря, неможливо.

“Допомогти можна лише двома способами – терміново в стаціонар і, як правило, штучна вентиляція легень 100-відсотковим киснем. Іноді треба просто вилити половину крові та залити половину іншої крові, де немає чадного газу. Усе, – пояснив Євген Комаровський. – Тепер уявіть собі ситуацію: війна. Кисень, місця, апарат штучної вентиляції легень. Де ви все це візьмете? Хто вас рятуватиме?”

Доктор Комаровський попередив: максимально чутливі до найменшої домішки чадного газу: діти, люди похилого віку, вагітні (плід), люди, які мають проблеми з органами дихання, а також кров’ю – наприклад, низький гемоглобін.

Перевірити вентиляцію та не топити приміщення газовою пічкою

Оскільки врятувати людину від отруєння чадним газом дуже складно, особливо важлива профілактика такого отруєння. Вона нескладна, але вимагатиме певних дій та невеликих витрат.

“Профілактика елементарна: якщо в приміщенні щось горить, у приміщенні має бути нормальна вентиляція”, – наголосив Комаровський.

І сам пристрій, який є джерелом тепла, й вентиляцію необхідно перевіряти хоча б раз на рік – бажано, щоб це робив фахівець. Димарі та вентканали важливо чистити.

“Ні за яких обставин не можна намагатися в житлових приміщеннях нагріти приміщення за допомогою відкритого вогню газової пічки”, – попередив лікар.

“Зараз, з урахуванням війни, багато хто використовує як обігрів звичайні туристичні газові пальники. Вони зовсім не призначені для обігріву. Те, що призначене для приготування їжі, ніколи й ні за яких обставин не повинно використовуватися для обігріву – ніде: ні в наметі, ні в бліндажі, ні в квартирі, ні в будинку.

Датчик чадного газу необхідний, але він не робить вас безсмертним

Також Комаровський порекомендував усім, хто планує топити дровами чи іншими джерелами тепла, які використовують процес горіння, придбати датчики чадного газу. Такий датчик фіксує підвищення рівня СО в повітрі приміщення та піднімає звукову тривогу.

“Датчики чадного газу бувають різні. Найпростіші з тих, що мені зустрічаються, коштують близько 12-15 доларів. Чесно сказати, дорожче, ніж 70 доларів, я їх не зустрічав. Головне, запам’ятайте: наявність датчика не захищає вас від чадного газу. Провітрити, вентиляційне обладнання, прочистити димар, запросити пічника – все це актуально. Датчик чадного газу не робить вас безсмертними”, – наголосив Євген Комаровський.

Де розмістити датчик чадного газу

“В обов’язковому порядку датчик має бути розташований так, щоб його крики ви почули в спальні, – рекомендує Євген Комаровський. – Тому що найбільш небезпечний чадний газ, коли ви спите. Тож він повинен в ідеалі перебувати в спальні – на висоті метр від підлоги, на рівні обличчя людини, яка спить. Якщо у вас кілька поверхів, то датчик повинен бути на кожному поверсі. Якщо у вас кілька приміщень, де є джерело вогню, то скрізь, де є, повинен бути датчик. Якщо у вас в гаражі або ще десь стоїть генератор – бензиновий, дизельний – там теж має бути датчик чадного газу”.

Також лікар порадив не розміщувати датчик поруч із системою вентиляції (оскільки там концентрація газу буде свідомо меншою). Не ховати його в шафу, не закривати шторами, не виносити за межі кімнати, де є джерело вогню.

“Добре, щоб цей датчик ви бачили. Більшість датчиків мають табло, де горять цифри концентрації чадного газу в приміщенні”, – доповнив Комаровський.

Також він нагадав, що в датчику необхідно своєчасно змінювати батарейки.

Що робити, якщо датчик чадного газу спрацював?

“Перше, що ви повинні зробити, почувши звук датчика, – відкрити вікно. Усе, що можна, – відкрити. Потім подивіться на людей – біжіть навколо, дивіться, чи з ними все гаразд. Якщо комусь погано, відразу ж виносьте на свіже повітря та викликайте “швидку”, – рекомендує лікар Комаровський.

Підсумовуючи тему чадного газу, лікар ще раз наголосив: отруєння СО “практично не можна вилікувати, тому – профілактика, профілактика і лише профілактика”.