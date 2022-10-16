Комаровский предупредил о смертельной опасности тех, кто будет греться зимой

Первая в жизни попытка топить печь или желание обогреть буржуйкой неотапливаемую квартиру в разбитом обстрелами доме могут стать фатальными, предупреждает знаменитый харьковский доктор Комаровский.

«Проезжая по полям, глядя на деревни, эпизодически вижу, как над домами то тут, то там начинает подниматься дым. То есть люди начинают протапливать помещения. Еще раз предупреждаю: тема угарного газа остается крайне актуальной», — отметил Евгений Комаровский в своем недавнем традиционном обращении к подписчикам.

Теме угарного газа, о котором многие жители квартир с центральным отоплением до этой зимы никогда не задумывались, Комароский посвятил отдельную запись и попросил ее распространить, что МГ «Объектив» и помогает сделать.

При любом горении выделяется угарный газ. При нехватке кислорода — в больших количествах

«Впереди у нас очень опасное время. Время, когда огромное количество людей, которые в жизни не включали печь, которые понятия не имеют, что такое открытый огонь, эти люди, которые покинули привычное место жительства, будут обогреваться возле печей в заброшенных домах, где никто уже десятки лет не проверял состояние дымоходов, и люди будут реально травиться», — предупредил врач.

Комаровский напомнил всем, кто уже забыл школьный курс химии, о том, что угарный газ — СО — образуется всегда, когда горят любые углеводороды. «То есть – любой газ, любое жидкое топливо, любые дрова – любое горение углеводорода сопровождается образованием умеренных количеств угарного газа. Хотя, например, когда горит уголь, его образуется довольно много», — уточнил Комаровский.

Если же при горении наблюдается нехватка кислорода, то количество образующегося угарного газа возрастает в разы.

При отравлении поможет только ИВЛ или переливание крови

У СО есть две крайне опасные особенности. Первая — сродство молекулы гемоглобина к молекуле угарного газа в 250 раз выше, чем ее сродство к молекуле кислорода. Проще говоря, «если в воздухе есть даже небольшое количество угарного газа, гемоглобин выберет угарный газ. Кислороду там места не будет. И организм просто погибает, потому что кислорода тканям не хватает».

Вторая опасная особенность — СО не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. То есть обнаружить его в воздухе отапливаемого помещения люди не могут. Все это приводит к тому, что отравление угарным газом часто становится смертельным. Спасти человека, надышавшегося СО, просто вынеся его на свежий воздух, невозможно.

«Помочь можно только двумя способами – срочно в стационар и, как правило, искусственная вентиляция легких 100-процентным кислородом. Иногда надо просто вылить половину крови и залить половину другой крови, где нет угарного газа. Все, — пояснил Евгений Комаровский. — Теперь представьте себе ситуацию: война. Кислород, места, аппарат искусственной вентиляции легких. Где вы все это возьмете? Кто вас будет спасать?»

Доктор Комаровский предупредил: максимально чувствительны к малейшей примеси угарного газа дети, пожилые люди, беременные (плод), люди, у которых есть проблемы с органами дыхания, а также кровью – например, низкий гемоглобин.

Проверить вентиляцию и не топить помещение газовой печкой

Так как спасти человека от отравления угарным газом крайне сложно, особенно важна профилактика такого отравления. Она несложная, но потребует определенных действий и небольших затрат.

«Профилактика элементарная: если в помещении что-то горит, в помещении должна быть нормальная вентиляция», — подчеркнул Комаровский.

И само устройство, которое является источником тепла, и вентиляцию необходимо проверять хотя бы раз в год — желательно, чтобы это делал специалист. Дымоходы и вентканалы важно чистить.

«Ни при каких обстоятельствах нельзя пытаться в жилых помещениях нагреть помещение с помощью открытого огня газовой печки», — предупредил врач.

«Сейчас, с учетом войны, многие используют в качестве обогрева обычные туристические газовые горелки. Они совершенно не предназначены для обогрева. То, что предназначено для приготовления пищи, никогда и ни при каких обстоятельствах не должно использоваться для обогрева – нигде, ни в палатке, ни в блиндаже, ни в квартире, ни в доме».

Датчик угарного газа необходим, но он не делает вас бессмертным

Также Комаровский порекомендовал всем, кто планирует топить дровами или другими источниками тепла, использующими процесс горения, приобрести датчики угарного газа. Такой датчик фиксирует повышение уровня СО в воздухе помещения и поднимает звуковую тревогу.

«Датчики угарного газа бывают разные. Самые простые из тех, что мне встречаются, стоят порядка 12-15 долларов. Честно сказать, дороже, чем 70 долларов, я их не встречал. Главное, запомните: наличие датчика не защищает вас от угарного газа. Проветрить, вентиляционное оборудование, прочистить дымоход, пригласить печника – все это актуально. Датчик угарного газа не делает вас бессмертными», — подчеркнул Евгений Комаровский.

Где разместить датчик угарного газа

«В обязательном порядке датчик должен быть расположен так, чтобы его вопли вы услышали в спальне, — рекомендует Евгений Комаровский. — Потому что наиболее опасен угарный газ, когда вы спите. Так что он должен в идеале находиться в спальне – на высоте метр от пола, но идеально – на высоте лица спящего человека. Если у вас несколько этажей, то датчик должен быть на каждом этаже. Если у вас несколько помещений, где есть источник огня, то везде, где есть, должен быть датчик. Если у вас в гараже или еще где-то стоит генератор – бензиновый, дизельный, там тоже должен быть датчик угарного газа».

Также врач посоветовал не размещать датчик рядом с системой вентиляции (так как там концентрация газа будет заведомо меньше). Не прятать его в шкаф, не закрывать шторами, не выносить за пределы комнаты, где находится источник огня.

«Хорошо бы, чтобы этот датчик вы видели. Большинство датчиков имеют табло, где горят цифры концентрации угарного газа в помещении», — дополнил Комаровский.

Также он напомнил, что в датчике необходимо своевременно менять батарейки.

Что делать, если датчик угарного газа сработал?

«Первое, что вы должны сделать, услышав звук датчика, — открыть окно. Все, что можно, — открыть. Потом посмотрите на людей – бегите кругом, смотрите, в порядке ли с ними все. Если кому-то плохо, сразу же выносите на свежий воздух и вызывайте «скорую», — рекомендует доктор Комаровский.

Подытоживая тему угарного газа, врач еще раз подчеркнул: отравление СО «практически нельзя вылечить, поэтому – профилактика, профилактика и только профилактика».