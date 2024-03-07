Загибель подружжя на Харківщині: витоку газу в будинку не виявили
Газовики обстежили будинок в Лозовій, де 7 березня знайшли тіла подружжя.
«У будинку було обстежене встановлене газове обладнання. Працівники аварійно-диспетчерської служби не виявили у оселі потерпілих витоків природного газу та наявності чадного газу. Обставини трагедії будуть встановлюватись спеціальною комісією», – повідомили у Харківській філії «Газмережі».
Нагадаємо, вранці 7 березня у приватному будинку у місті Лозова сусіди виявили тіла загиблого подружжя: чоловіка 1969 та жінку 1974 років народження. У ГУ ДСНС в Харківській області раніше повідомляли, що їхня перевірка показала, що причина смерті подружжя – чадний газ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газ, газовики, Лозовая, проверка, утечка, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 16:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Газовики обстежили будинок в Лозовій, де 7 березня знайшли тіла подружжя.".