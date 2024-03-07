Удар РФ по Волчанску: из-под завалов достали кота погибшей женщины

Под завалами дома в городе Волчанск на Харьковщине, где после ударов КАБ погибла 40-летняя женщина, нашли ее кота.

«Пушистика чудом не раздавила балкой перекрытия. Сотрудники ГСЧС подняли тяжелую конструкцию и достали животное из смертельной ловушки», — рассказали в ГСЧС Украины.

Напомним, 7 марта около 10:00 армия РФ сбросила управляемые авиабомбы на Волчанск, сообщили в ГУНП в Харьковской области. В результате удара одна женщина погибла, еще одна пострадала. Также повреждены по меньшей мере 12 жилых домов.