Удар РФ по Волчанску: из-под завалов достали кота погибшей женщины
Фото: ГСЧС Украины
Под завалами дома в городе Волчанск на Харьковщине, где после ударов КАБ погибла 40-летняя женщина, нашли ее кота.
«Пушистика чудом не раздавила балкой перекрытия. Сотрудники ГСЧС подняли тяжелую конструкцию и достали животное из смертельной ловушки», — рассказали в ГСЧС Украины.
Напомним, 7 марта около 10:00 армия РФ сбросила управляемые авиабомбы на Волчанск, сообщили в ГУНП в Харьковской области. В результате удара одна женщина погибла, еще одна пострадала. Также повреждены по меньшей мере 12 жилых домов.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, ГСЧС, жінка, женщина, завали, кот, погибла, удар, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Удар РФ по Волчанску: из-под завалов достали кота погибшей женщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 13:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под завалами дома в городе Волчанск на Харьковщине, где после ударов КАБ погибла 40-летняя женщина, нашли ее кота.".