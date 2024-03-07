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Удар РФ по Волчанску: из-под завалов достали кота погибшей женщины

Происшествия 13:46   07.03.2024
Виктория Яковенко
Удар РФ по Волчанску: из-под завалов достали кота погибшей женщины Фото: ГСЧС Украины

Под завалами дома в городе Волчанск на Харьковщине, где после ударов КАБ погибла 40-летняя женщина, нашли ее кота.

«Пушистика чудом не раздавила балкой перекрытия. Сотрудники ГСЧС подняли тяжелую конструкцию и достали животное из смертельной ловушки», — рассказали в ГСЧС Украины.

Напомним, 7 марта около 10:00 армия РФ сбросила управляемые авиабомбы на Волчанск, сообщили в ГУНП в Харьковской области. В результате удара одна женщина погибла, еще одна пострадала. Также повреждены по меньшей мере 12 жилых домов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 13:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под завалами дома в городе Волчанск на Харьковщине, где после ударов КАБ погибла 40-летняя женщина, нашли ее кота.".