Удар РФ по Вовчанську: з-під завалів дістали кота загиблої жінки
Фото: ДСНС України
Під завалами будинку у місті Вовчанськ на Харківщині, де після ударів КАБів загинула 40-річна жінка, знайшли її кота.
«Пухнастика дивом не розчавило балкою перекриття. Працівники ДСНС підняли важку конструкцію та вилучили тваринку зі смертельної пастки», – розповіли у ДСНС України.
Нагадаємо, 7 березня близько 10:00 армія РФ скинула керовані авіабомби на Вовчанськ, повідомили у ГУНП в Харківській області. Внаслідок удару одна жінка загинула, одна постраждала. Також пошкоджені щонайменше 12 житлових будинків.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, ГСЧС, жінка, завали, кот, погибла, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 13:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під завалами будинку у місті Вовчанськ на Харківщині, де після ударів КАБів загинула 40-річна жінка, знайшли її кота.".