Удар РФ по Вовчанську: з-під завалів дістали кота загиблої жінки

Під завалами будинку у місті Вовчанськ на Харківщині, де після ударів КАБів загинула 40-річна жінка, знайшли її кота.

«Пухнастика дивом не розчавило балкою перекриття. Працівники ДСНС підняли важку конструкцію та вилучили тваринку зі смертельної пастки», – розповіли у ДСНС України.

Нагадаємо, 7 березня близько 10:00 армія РФ скинула керовані авіабомби на Вовчанськ, повідомили у ГУНП в Харківській області. Внаслідок удару одна жінка загинула, одна постраждала. Також пошкоджені щонайменше 12 житлових будинків.