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Удар РФ по Вовчанську: з-під завалів дістали кота загиблої жінки

Події 13:46   07.03.2024
Вікторія Яковенко
Удар РФ по Вовчанську: з-під завалів дістали кота загиблої жінки Фото: ДСНС України

Під завалами будинку у місті Вовчанськ на Харківщині, де після ударів КАБів загинула 40-річна жінка, знайшли її кота.

«Пухнастика дивом не розчавило балкою перекриття. Працівники ДСНС підняли важку конструкцію та вилучили тваринку зі смертельної пастки», – розповіли у ДСНС України.

Нагадаємо, 7 березня близько 10:00 армія РФ скинула керовані авіабомби на Вовчанськ, повідомили у ГУНП в Харківській області. Внаслідок удару одна жінка загинула, одна постраждала. Також пошкоджені щонайменше 12 житлових будинків.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 13:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під завалами будинку у місті Вовчанськ на Харківщині, де після ударів КАБів загинула 40-річна жінка, знайшли її кота.".