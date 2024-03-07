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Россияне дважды атаковали позиции ВСУ возле Синьковки на Харьковщине – Генштаб

Происшествия 20:08   07.03.2024
Оксана Якушко
Россияне дважды атаковали позиции ВСУ возле Синьковки на Харьковщине – Генштаб

На Купянском направлении россияне нанесли авиаудары возле Ивановки и Степной Новоселовки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Голубевка, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Слобожанском направлении россияне нанесли авиаудары по Волчанску Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Казачья Лопань, Волчанск, Красное, Нескучное Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 20:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне нанесли авиаудары возле Ивановки и Степной Новоселовки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".