Россияне дважды атаковали позиции ВСУ возле Синьковки на Харьковщине – Генштаб
На Купянском направлении россияне нанесли авиаудары возле Ивановки и Степной Новоселовки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Голубевка, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.
На Слобожанском направлении россияне нанесли авиаудары по Волчанску Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Казачья Лопань, Волчанск, Красное, Нескучное Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, атаки, Генштаб ВСУ, обстрел, россияне, удар, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 20:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне нанесли авиаудары возле Ивановки и Степной Новоселовки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".