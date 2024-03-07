На Харьковщине отбили четыре атаки, РФ нанесла авиаудары — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке 7 марта сообщил об атаках в районе Синьковки и Табаевки на Харьковщине. Авиабомбами враг бил по приграничью.
«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Заречное, Нестерное, Красный Яр, Черное, Казачья Лопань, Табаевка Харьковской области», — перечислили в Генштабе ВСУ.
Российская артиллерия за сутки обстреляла около сотни населенных пунктов Украины. Враг нанес шесть ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов из РСЗО.
На фронте зафиксировали 92 боевых столкновения.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении силами обороны отбиты 4 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.
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За сутки авиация Сил обороны ударила по семи районам сосредоточения личного состава оккупантов. А ракетчики — по одному району сосредоточения, одному складу боеприпасов и четырем средствам артиллерии противника.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 07:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 7 марта сообщил об атаках в районе Синьковки и Табаевки на Харьковщине. Авиабомбами враг бил по приграничью".