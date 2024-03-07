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На Харьковщине отбили четыре атаки, РФ нанесла авиаудары — Генштаб

Происшествия 07:27   07.03.2024
Оксана Горун
На Харьковщине отбили четыре атаки, РФ нанесла авиаудары — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 7 марта сообщил об атаках в районе Синьковки и Табаевки на Харьковщине. Авиабомбами враг бил по приграничью.

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Заречное, Нестерное, Красный Яр, Черное, Казачья Лопань, Табаевка Харьковской области», — перечислили в Генштабе ВСУ.

Российская артиллерия за сутки обстреляла около сотни населенных пунктов Украины. Враг нанес шесть ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов из РСЗО.

На фронте зафиксировали 92 боевых столкновения.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении силами обороны отбиты 4 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

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За сутки авиация Сил обороны ударила по семи районам сосредоточения личного состава оккупантов. А ракетчики — по одному району сосредоточения, одному складу боеприпасов и четырем средствам артиллерии противника.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 07:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 7 марта сообщил об атаках в районе Синьковки и Табаевки на Харьковщине. Авиабомбами враг бил по приграничью".