На Харьковщине отбили четыре атаки, РФ нанесла авиаудары — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 7 марта сообщил об атаках в районе Синьковки и Табаевки на Харьковщине. Авиабомбами враг бил по приграничью.

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Заречное, Нестерное, Красный Яр, Черное, Казачья Лопань, Табаевка Харьковской области», — перечислили в Генштабе ВСУ.

Российская артиллерия за сутки обстреляла около сотни населенных пунктов Украины. Враг нанес шесть ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов из РСЗО.

На фронте зафиксировали 92 боевых столкновения.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении силами обороны отбиты 4 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

За сутки авиация Сил обороны ударила по семи районам сосредоточения личного состава оккупантов. А ракетчики — по одному району сосредоточения, одному складу боеприпасов и четырем средствам артиллерии противника.