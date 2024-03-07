На Харківщині відбили чотири атаки, РФ завдала авіаударів – Генштаб
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 7 березня повідомив про атаки в районі Синьківки та Табаївки на Харківщині. Авіабомбами ворог бив по прикордонню.
“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Зарічне, Нестерне, Красний Яр, Чорне, Козача Лопань, Табаївка Харківської області”, – перерахували в Генштабі ЗСУ.
Російська артилерія за добу обстріляла майже сотню населених пунктів України. Ворог завдав шість ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з РСЗВ.
На фронті зафіксували 92 бойові зіткнення.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку силами оборони відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області“, – поінформували в Генштабі.
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За добу авіація Сил оборони вдарила по семи районах зосередження особового складу окупантів. А ракетники – по одному району зосередження, одному складу боєприпасів та чотирьох засобах артилерії противника.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 07:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 7 березня повідомив про атаки в районі Синьківки та Табаївки на Харківщині. Авіабомбами ворог бив по прикордонню".