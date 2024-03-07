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Росіяни двічі атакували позиції ЗСУ біля Синьківки на Харківщині – Генштаб

Події 20:08   07.03.2024
Оксана Якушко
Росіяни двічі атакували позиції ЗСУ біля Синьківки на Харківщині – Генштаб

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаударів біля Іванівки та Степової Новоселівки Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Голубівка, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаударів по Вовчанську Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне Харківської області.

Читайте також: На Харківщині відбили чотири атаки, РФ завдала авіаударів – Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 20:08;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаударів біля Іванівки та Степової Новоселівки Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".