Росіяни двічі атакували позиції ЗСУ біля Синьківки на Харківщині – Генштаб
На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаударів біля Іванівки та Степової Новоселівки Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Голубівка, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.
На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаударів по Вовчанську Харківської області.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, атаки, Генштаб ЗСУ, обстріл, росіяни, удар, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 20:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаударів біля Іванівки та Степової Новоселівки Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".