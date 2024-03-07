Який вигляд має пошкоджена ударом РФ будівля обленерго на Харківщині (відео)
Внаслідок нічного обстрілу Харківщини постраждала адмінбудівля Борівського району АТ «Харківобленерго».
«Уламками пошкоджено 48 вікон, 4 дверей, а також дах. На щастя, серед людей постраждалих немає», – розповіли енергетики.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: админздание, обстріли, харківщина, Харьковоблэнерго, Энергетики;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 14:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок нічного обстрілу Харківщини постраждала адмінбудівля Борівського району АТ «Харківобленерго».".