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Який вигляд має пошкоджена ударом РФ будівля обленерго на Харківщині (відео)

Суспільство 14:44   07.03.2024
Вікторія Яковенко
Який вигляд має пошкоджена ударом РФ будівля обленерго на Харківщині (відео)

Внаслідок нічного обстрілу Харківщини постраждала адмінбудівля Борівського району АТ «Харківобленерго».

«Уламками пошкоджено 48 вікон, 4 дверей, а також дах. На щастя, серед людей постраждалих немає», – розповіли енергетики.

Читайте також: На Харківщині окупанти пошкодили будівлю обленерго

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 14:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок нічного обстрілу Харківщини постраждала адмінбудівля Борівського району АТ «Харківобленерго».".