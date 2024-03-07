На Харківщині окупанти пошкодили будівлю обленерго

В одному із населених пунктів на Харківщині внаслідок бойових дій знову постраждала енергетична інфраструктура. Подробиці повідомили в Міненерго.

“Внаслідок бойових дій в одному з населених пунктів пошкоджено будівлю обленерго, без постраждалих працівників. Також є пошкодження мереж у двох населених пунктах”, – поінформувала пресслужба Міністерства енергетики України 7 березня.

Також у Міненерго повідомили, що в Харківській області за минулу добу відновили електропостачання понад 370 абонентів.

“Загалом в області залишаються без світла 15,4 тисячі точок обліку в 63 населених пунктах”, – зазначили енергетики.