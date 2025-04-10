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Капремонт укрытия лицея на почти 70 млн грн хочет сделать ХОВА на Изюмщине

Общество 22:01   10.04.2025
Оксана Якушко
Капремонт укрытия лицея на почти 70 млн грн хочет сделать ХОВА на Изюмщине Фото: ХОВА

Капремонт в Пятигорском и Александровском лицеях обсуждали в ХОВА.

На заседании рабочей группы «Прозрачность и подотчетность» участники обсудили целесообразность капитального ремонта противорадиационного укрытия в Пятигорском лицее Донецкой тергромады.

«Общая стоимость работ по гидроизоляции, устройству систем вентиляции и отопления, водоснабжения и водоотвода, частичной отделки стен составляет 68,7 миллиона гривен. Помещения смогут использовать в качестве укрытия для местного населения», – сообщил первый заместитель Донецкого поселкового головы Андрей Дьяченко.

Также во время заседания заслушали отчет о капремонте укрытия в Александровском лицее. Учебное заведение должно стать опорным ряду населенных пунктов. Объявленная стоимость тендера – 9,9 миллионов гривен.

«На эти средства планируют установить системы водоснабжения и водоотведения, отопления, противопожарную охрану, заменить электропроводку, входные группы и т.д. После завершения работ в учебном заведении одновременно смогут учиться более 260 школьников», – рассказал Валковский городской голова Валерий Скрипниченко.

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Автор: Оксана Якушко
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Капремонт укрытия лицея на почти 70 млн грн хочет сделать ХОВА на Изюмщине
Капремонт укрытия лицея на почти 70 млн грн хочет сделать ХОВА на Изюмщине
10.04.2025, 22:01

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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 22:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Капремонт в Пятигорском и Александровском лицеях обсуждали в ХОВА.".