Когда восстановят обстрелянный дом на ул. Юбилейной в Харькове — прогноз мэрии

Капитальный ремонт жилого дома на улице Юбилейной в Харькове, в который в начале полномасштабной войны дважды попали российские снаряды, планируют завершить до конца весны 2024 года.

«Во время взрыва в одном подъезде перекрытие второго этажа упало на первый. Мы сразу же начали работы, несмотря на обстрелы. На сегодня конструктив дома уже восстановлен, сейчас в поврежденных квартирах продолжаются ремонтно-восстановительные работы», — рассказал директор КП «Харьковспецстрой» Богдан Долина.

В планах коммунальщиков — восстановить более 1,2 тысячи квадратных метров кровли, усилить несущие конструкции и завершить ремонт в поврежденных квартирах.



Фото: Харьковский горсовет