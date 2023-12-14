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Когда восстановят обстрелянный дом на ул. Юбилейной в Харькове — прогноз мэрии

Общество 19:03   14.12.2023
Елена Нагорная
Когда восстановят обстрелянный дом на ул. Юбилейной в Харькове — прогноз мэрии Фото: Харьковский горсовет

Капитальный ремонт жилого дома на улице Юбилейной в Харькове, в который в начале полномасштабной войны дважды попали российские снаряды, планируют завершить до конца весны 2024 года.

«Во время взрыва в одном подъезде перекрытие второго этажа упало на первый. Мы сразу же начали работы, несмотря на обстрелы. На сегодня конструктив дома уже восстановлен, сейчас в поврежденных квартирах продолжаются ремонтно-восстановительные работы», — рассказал директор КП «Харьковспецстрой» Богдан Долина.

В планах коммунальщиков — восстановить более 1,2 тысячи квадратных метров кровли, усилить несущие конструкции и завершить ремонт в поврежденных квартирах.


Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 19:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Капитальный ремонт жилого дома на улице Юбилейной в Харькове, в который в начале полномасштабной войны дважды попали российские снаряды, планируют завершить до конца весны 2024 года.".