Коли відновлять обстріляний дім на вул. Ювілейній у Харкові – прогноз мерії

Капітальний ремонт житлового будинку на вулиці Ювілейній у Харкові, в який на початку повномасштабної війни двічі влучили російські снаряди, планують завершити до кінця весни 2024 року.

“Під час вибуху в одному під’їзді перекриття другого поверху впало на перший. Ми одразу ж почали роботи, попри обстріли. На сьогодні конструктив будинку вже відновлений, зараз у пошкоджених квартирах тривають ремонтно-відновлювальні роботи“, – розповів директор КП “Харківспецбуд” Богдан Долина.

У планах комунальників – відновити понад 1,2 тисячі квадратних метрів покрівлі, посилити тримальні конструкції та завершити ремонт у пошкоджених квартирах.



Фото: Харківська міськрада