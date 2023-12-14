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Коли відновлять обстріляний дім на вул. Ювілейній у Харкові – прогноз мерії

Суспільство 19:03   14.12.2023
Олена Нагорна
Коли відновлять обстріляний дім на вул. Ювілейній у Харкові – прогноз мерії

Капітальний ремонт житлового будинку на вулиці Ювілейній у Харкові, в який на початку повномасштабної війни двічі влучили російські снаряди, планують завершити до кінця весни 2024 року.

Під час вибуху в одному під’їзді перекриття другого поверху впало на перший. Ми одразу ж почали роботи, попри обстріли. На сьогодні конструктив будинку вже відновлений, зараз у пошкоджених квартирах тривають ремонтно-відновлювальні роботи“, – розповів директор КП “Харківспецбуд” Богдан Долина.

У планах комунальників – відновити понад 1,2 тисячі квадратних метрів покрівлі, посилити тримальні конструкції та завершити ремонт у пошкоджених квартирах.


Фото: Харківська міськрада

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 19:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Капітальний ремонт житлового будинку на вулиці Ювілейній у Харкові, в який на початку повномасштабної війни двічі влучили російські снаряди, планують завершити до кінця весни 2024 року.".