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В Харькове перекроют движение по спуску в центре более чем на неделю

Транспорт 16:55   30.07.2025
Оксана Горун
В Харькове перекроют движение по спуску в центре более чем на неделю

Движение на Соборном спуске — от Клочковской до Университетской запретят с 8:00 31 июля до 20:00 11 августа, предупредили в Харьковском горсовете.

«Это связано с необходимостью обустройства ливневой канализации в рамках проекта по капремонту сквера у «Вечного огня» и благоустройства прилегающей территории на ул. Университетской, 16″, — пояснили в мэрии.

Объехать можно через Бурсацкий спуск, Павловскую площадь и так далее.

Также по спуску не будут ездить троллейбусы — от пл. Сергиевской до ул. Университетской. В связи с этим маршрут троллейбуса №11 на период с 8:00 до 10:00 31 июля и с 14:00 31 июля до 20:00 11 августа изменится следующим образом: разворотный круг «Пр. Дзюбы» – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любови Малой – ул. Плановая – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – бульв. Гончаровский – ул. Зброярская – ул. Благовещенская – пл. Благовещенская – спуск Соборный – пл. Сергиевская – пер. Банный – пл. Рыбная – ул. Кооперативная – пер. Короленко – пер. Армянский – пл. Павловская – ул. Университетская – пер. Ярмарочный – пл. Конституции.

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В обратном направлении троллейбус пойдет по своему основному маршруту.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение на Соборном спуске — от Клочковской до Университетской запретят с 8:00 31 июля до 20:00 11 августа, предупредили в Харьковском горсовете".