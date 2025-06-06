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За 37 млн ​​грн хотят отремонтировать сквер у «Вечного огня» в Харькове

Общество 18:19   06.06.2025
Оксана Якушко
За 37 млн ​​грн хотят отремонтировать сквер у «Вечного огня» в Харькове Фото: ХАЦ

37 млн грн хотят потратить на искусственный газон, плитку и бортовые камни, сообщает ХАЦ.

КП «Харьковзеленстрой» объявило торги на 37,8 млн грн по капитальному ремонту сквера у «Вечного огня» и благоустройству прилегающей территории по ул. Университетская, 16.

Об этом стало известно из публичных закупок ProZorro.

Аукцион должен пройти 23 июня, а ремонт обязуются завершить до конца года. Стоит отметить, что ремонт в сквере у Вечного огня продолжается уже несколько недель.

В сквере должны демонтировать бортовые камни, тротуарную плитку площадью 1045 м2, провести земляные работы, переложить плитку и бортовые камни, провести озеленение (сделать покрытие из синтетической травы, рулонный газон площадью 1760 м2).
Также планируется поставить две бетонные лавы, сделать инженерные сети и отремонтировать чашу (подсветка, декоративная металлическая панель, стеклянное ограждение), установить забор, смонтировать электроосвещение.

В планах также ремонт поливочного водопровода, дождевой канализации, подземных газопроводов и установка газотопочного устройства «Вечный огонь».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 18:19;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "37 млн грн хотят потратить на искусственный газон, плитку и бортовые камни, сообщает ХАЦ.".