За 37 млн ​​грн хотят отремонтировать сквер у «Вечного огня» в Харькове

37 млн грн хотят потратить на искусственный газон, плитку и бортовые камни, сообщает ХАЦ.

КП «Харьковзеленстрой» объявило торги на 37,8 млн грн по капитальному ремонту сквера у «Вечного огня» и благоустройству прилегающей территории по ул. Университетская, 16.

Об этом стало известно из публичных закупок ProZorro.

Аукцион должен пройти 23 июня, а ремонт обязуются завершить до конца года. Стоит отметить, что ремонт в сквере у Вечного огня продолжается уже несколько недель.

В сквере должны демонтировать бортовые камни, тротуарную плитку площадью 1045 м2, провести земляные работы, переложить плитку и бортовые камни, провести озеленение (сделать покрытие из синтетической травы, рулонный газон площадью 1760 м2).

Также планируется поставить две бетонные лавы, сделать инженерные сети и отремонтировать чашу (подсветка, декоративная металлическая панель, стеклянное ограждение), установить забор, смонтировать электроосвещение.

В планах также ремонт поливочного водопровода, дождевой канализации, подземных газопроводов и установка газотопочного устройства «Вечный огонь».