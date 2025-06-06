За 37 млн грн хотят отремонтировать сквер у «Вечного огня» в Харькове
37 млн грн хотят потратить на искусственный газон, плитку и бортовые камни, сообщает ХАЦ.
КП «Харьковзеленстрой» объявило торги на 37,8 млн грн по капитальному ремонту сквера у «Вечного огня» и благоустройству прилегающей территории по ул. Университетская, 16.
Об этом стало известно из публичных закупок ProZorro.
Аукцион должен пройти 23 июня, а ремонт обязуются завершить до конца года. Стоит отметить, что ремонт в сквере у Вечного огня продолжается уже несколько недель.
В сквере должны демонтировать бортовые камни, тротуарную плитку площадью 1045 м2, провести земляные работы, переложить плитку и бортовые камни, провести озеленение (сделать покрытие из синтетической травы, рулонный газон площадью 1760 м2).
Также планируется поставить две бетонные лавы, сделать инженерные сети и отремонтировать чашу (подсветка, декоративная металлическая панель, стеклянное ограждение), установить забор, смонтировать электроосвещение.
В планах также ремонт поливочного водопровода, дождевой канализации, подземных газопроводов и установка газотопочного устройства «Вечный огонь».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ремонт, сквер у "Вечного огня", ХАЦ;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 18:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "37 млн грн хотят потратить на искусственный газон, плитку и бортовые камни, сообщает ХАЦ.".