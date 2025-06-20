Оползень произошел в центре Харькова — горсовет принял срочные меры (фото)

Оползень произошел на склоне сквера у Вечного огня в результате российских обстрелов. Из-за этого там начали неотложный капитальный ремонт.

«Детонация вызвала оползень на склоне, — рассказал директор департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета Дмитрий Липовой. — Если бы мы не приняли срочные меры, это могло бы привести к трагедии: внизу расположены улица Клочковская и спуск, и есть реальная угроза для жизни людей».

Как пишет пресс-служба мэрии, сейчас склон укрепляют сваями, снимают насыпной грунт, строят разгрузочную площадку, чтобы уменьшить нагрузку на склон. Также в проекте — обустройство системы водоотведения, потому что сквер находится в старой части города, которая не имеет ливневой канализации.

После завершения работ территорию благоустроят, добавляют в мэрии. В частности, заменят покрытие, поврежденное в результате работы тяжелой техники. Капремонт продлится ориентировочно до 1 августа.