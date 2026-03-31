Live

Двоє постраждалих, росіяни били БпЛА – Синєгубов про добу в області

Події 08:50   31.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє постраждалих, росіяни били БпЛА – Синєгубов про добу в області

Протягом минулої доби росіяни атакували 18 населених пунктів Харківської області, постраждали двоє людей, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У сел. Великий Бурлук зазнав гострої реакції на стрес 46-річний чоловік; у с. Вишнівка Кіндрашівської громади постраждала 50-річна жінка. Також медики надали допомогу 65-річні жінці, яка постраждала 29 березня внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Курилівка, та 58-річному чоловіку, який 24 березня зазнав травм внаслідок обстрілу в с. Колодязне Дворічанської громади“, – пише Синегубов.

  • чотири БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • дев’ять БпЛА типу «Молния»;
  • чотири fpv-дрони;
  • 29 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2026 в 08:50;

