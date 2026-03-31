Двоє постраждалих, росіяни били БпЛА – Синєгубов про добу в області
Фото: Олег Синєгубов
Протягом минулої доби росіяни атакували 18 населених пунктів Харківської області, постраждали двоє людей, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У сел. Великий Бурлук зазнав гострої реакції на стрес 46-річний чоловік; у с. Вишнівка Кіндрашівської громади постраждала 50-річна жінка. Також медики надали допомогу 65-річні жінці, яка постраждала 29 березня внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Курилівка, та 58-річному чоловіку, який 24 березня зазнав травм внаслідок обстрілу в с. Колодязне Дворічанської громади“, – пише Синегубов.
- чотири БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- дев’ять БпЛА типу «Молния»;
- чотири fpv-дрони;
- 29 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах.
Читайте також: Де точилися бої на Харківщині, повідомив Генштаб
Новини за темою:
- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2026 в 08:50;