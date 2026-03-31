Двоє постраждалих, росіяни били БпЛА – Синєгубов про добу в області

Протягом минулої доби росіяни атакували 18 населених пунктів Харківської області, постраждали двоє людей, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Великий Бурлук зазнав гострої реакції на стрес 46-річний чоловік; у с. Вишнівка Кіндрашівської громади постраждала 50-річна жінка. Також медики надали допомогу 65-річні жінці, яка постраждала 29 березня внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Курилівка, та 58-річному чоловіку, який 24 березня зазнав травм внаслідок обстрілу в с. Колодязне Дворічанської громади“, – пише Синегубов.

чотири БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

дев’ять БпЛА типу «Молния»;

чотири fpv-дрони;

29 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах.