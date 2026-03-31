Де точилися бої на Харківщині, повідомив Генштаб

У ранковому зведенні 31 березня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які зафіксували на Харківщині протягом доби.

На півночі області Сили оборони відбили три атаки росіян у районі Стариці та Вовчанська.

Тим часом на Куп’янському напрямку було 11 боїв біля Новоосинового, Курилівки, Борівської Андріївки, Піщаного та Куп’янська.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. Вчора противник здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 266 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9132 дронів–камікадзе та здійснив 3964 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 77 – із реактивних систем залпового вогню” – зазначили у Генштабі.

Втрати росіян, за інформацією ГШ, такі: