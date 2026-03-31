Де точилися бої на Харківщині, повідомив Генштаб
У ранковому зведенні 31 березня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які зафіксували на Харківщині протягом доби.
На півночі області Сили оборони відбили три атаки росіян у районі Стариці та Вовчанська.
Тим часом на Куп’янському напрямку було 11 боїв біля Новоосинового, Курилівки, Борівської Андріївки, Піщаного та Куп’янська.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. Вчора противник здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 266 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9132 дронів–камікадзе та здійснив 3964 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 77 – із реактивних систем залпового вогню” – зазначили у Генштабі.
Втрати росіян, за інформацією ГШ, такі:
Популярно
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де точилися бої на Харківщині, повідомив Генштаб», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2026 в 08:10;