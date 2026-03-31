Где шли бои на Харьковщине, сообщил Генштаб

Украина 08:10   31.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В утренней сводке 31 марта Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые зафиксировали на Харьковщине в течение суток.

На севере области Силы обороны отбили три атаки россиян в районе Старицы и Волчанска.

Тем временем на Купянском направлении было 11 боев около Новоосиново, Куриловки, Боровской Андреевки, Песчаного и Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений. Вчера противник совершил 85 авиационных ударов, сбросив 266 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9132 дронов-камикадзе и осуществил 3964 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 77 — из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.

Потери россиян, по информации ГШ, следующие:

