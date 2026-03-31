Двое пострадавших, россияне били БпЛА – Синегубов о сутках в области

Происшествия 08:50   31.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Двое пострадавших, россияне били БпЛА – Синегубов о сутках в области

В течение минувших суток россияне атаковали 18 населенных пунктов Харьковской области, пострадали двое людей, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Великий Бурлук получил острую реакцию на стресс 46-летний мужчина; в с. Вишневка Кондрашовской громады пострадала 50-летняя женщина. Также медики оказали помощь 65-летней женщине, пострадавшей 29 марта в результате взрыва неизвестного устройства в с. Куриловка, и 58-летнему мужчине, который 24 марта получил травмы в результате обстрела в с. Колодезное Двуречанской громады», – пишет Синегубов.

  • четыре БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • девятьБпЛА типа «Молния»;
  • четыре fpv-дрона;
  • 29 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Чугуевском, ИЗюмском и Харьковском районах.

