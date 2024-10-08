Удар по Харкову: постраждалих вже 28, пожежу ще не загасили – Синєгубов
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Попередньо, близько 10:40 8 жовтня, по Індустріальному району Харкова було завдано два ракетні удари. Про це повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Пошкоджене цивільне підприємство, тип боєприпасу ще не встановлено, оскільки там ще йде ліквідація наслідків, йде ще пожежа. Наші підрозділи ДСНС і Нацполіції працюють на місцях. Наразі відомо про 28 постраждалих, з них 17 – шпиталізовані», – сказав Синєгубов.
Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав близько 10:40. Удари зафіксували у Індустріальному районі. 7 людей, зокрема 16-річного підлітка, госпіталізували, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: боеприпас, пожежа, ракети, сінєгубов, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 15:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо, близько 10:40 8 жовтня, по Індустріальному району Харкова було завдано два ракетні удари. Про це повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".