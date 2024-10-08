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Удар по Харкову: постраждалих вже 28, пожежу ще не загасили – Синєгубов

Події 15:32   08.10.2024
Вікторія Яковенко
Удар по Харкову: постраждалих вже 28, пожежу ще не загасили – Синєгубов скриншот

Попередньо, близько 10:40 8 жовтня, по Індустріальному району Харкова було завдано два ракетні удари. Про це повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Пошкоджене цивільне підприємство, тип боєприпасу ще не встановлено, оскільки там ще йде ліквідація наслідків, йде ще пожежа. Наші підрозділи ДСНС і Нацполіції працюють на місцях. Наразі відомо про 28 постраждалих, з них 17 – шпиталізовані», – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав близько 10:40. Удари зафіксували у Індустріальному районі. 7 людей, зокрема 16-річного підлітка, госпіталізували, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 15:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо, близько 10:40 8 жовтня, по Індустріальному району Харкова було завдано два ракетні удари. Про це повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".